Koalici ochotných čeká v neděli online jednání. Evropští lídři jsou podle médií zvaní i do Washingtonu

V neděli se uskuteční videokonference lídrů takzvané koalice ochotných. Proběhne o den dřív, než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestuje do Washingtonu. List New York Times v sobotu napsal, že na pondělní schůzku v USA jsou zvaní i evropští lídři. Jednání koalice oznámil v sobotu úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Zda se zúčastní i český premiér Petr Fiala, zatím není jasné.

Schůzce bude podle agentury Reuters předsedat Macron společně s německým kancléřem Friedrichem Merzem a britským premiérem Keirem Starmerem. Videokonference začne podle agentury AFP ve tři hodiny odpoledne středoevropského času. Cílem jednání je připravit další kroky v úsilí o ukončení války na Ukrajině.

Prezident Ukrajiny Zelenskyj se v má pondělí ve Washingtonu setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Jednat budou o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce a příměří na Ukrajině.

Koalice ochotných je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Součástí koalice vedené Francií a Velkou Británií je také Česká republika. Skupina se zformovala letos v únoru.

