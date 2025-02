Nezachraňujeme planetu, ale lidstvo. A je jedno, jestli je to pravicové, nebo liberální, vyzývá exministr Miko

Prezident USA Donald Trump po nástupu do funkce oznámil odstoupení od pařížské klimatické dohody. Kritické hlasy sílí i v dalších zemích včetně unijních, kde je dlouhodobě terčem Green Deal. „Myslím, že kdyby ta opatření nebyla pod hlavičkou Green Dealu, ale zvlášť, tak bychom 90 procent z nich všichni podporovali. Bojuje se proti několika málo věcem, které se nás dotýkají,“ říká pro Český rozhlas Plus exministr životního prostředí Ladislav Miko. Chyba systému Praha 22:49 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nezachraňujeme planetu, ale lidstvo, říká exministr životního prostředí Ladislav Miko | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Miko připomíná, že ještě v roce 2015 se světová veřejnost shodla na pařížské dohodě a dala tak za pravdu vědcům. Pak ale nastaly komplikace v souvislosti s pandemií, ruskou invazí na Ukrajinu a politický úspěch se opět začal hodnotit v krátkých volebních cyklech.

„Máme zde program, který je náročný, drahý a výsledky přijdou za dvacet a více let. To je prostřený stůl pro politiky, kteří pak mohou přijít a říct: ‚Podívejte, sedm let si utahujeme opasky, je nám hůř a hůř, máme problémy s konkurenceschopností a ono to vůbec nefunguje‘,“ glosuje klimatický diplomat a poradce prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost.

Miko vidí problém i v samotném názvu Green Dealu, kde slovo zelený naznačuje preferenci politického směru.

„Ale to je omyl. To není o tom, že volíme Zelené. Je o tom, co je třeba dělat, ne o tom, jestli je to pravicové, levicové, konzervativní, liberální. Planeta se dostává do potíží a ty pociťujeme úplně všichni,“ dodává.

S tím souhlasí komentátor David Klimeš: „Green Deal je extrémně nešťastně zarámovaný tak, že nám zelenoneomarxistická úderka chce zničit život. Podle mě by to mělo být spíš Security Deal – nemůžeme se spoléhat na externí zdroj energie.“

Koho zachraňujeme?

Exministr připomíná, že celý boj nevedeme pro záchranu planety jako takové, ale za záchranu světa, ve kterém může existovat lidská společnost.

„Když to nedopadne, planeta tady zůstane, dál se bude točit kolem Slunce a tak dále. Ale my bojuje o prostředí, ve kterém se vyvíjelo lidstvo. Ve kterém se naučila fungovat společnost, jak ji známe. Jde o určitý rozsah podmínek pro život lidí. Děláme to pro sebe,“ přibližuje.

Novinářka Apolena Rychlíková ale namítá, že i lidstvo je příliš abstraktní pojem. „Tohle se nedá pořádně vysvětlit. A nejde to redukovat ani na to, že když tady bude sucho, tak nebudeme mít vodu. To je taky málo,“ popisuje a navrhuje:

„Lidé musí dostat záruku, že Green Deal nebo cokoliv jiného bude navrženo tak, aby ve výsledku neprioritizovalo ty, kteří klimatickou změnou nejsou ohroženi v takové míře, jako ti, kteří jsou.“

Tohle je podle ní i limitem současných politických debat. „Ani strany, které se deklarují jako levicové, neřeknou, že transformace musí být spravedlivá. Raději řeknou, že transformace nebude žádná, protože to lidi poškodí. Ano, poškodí nás to všechny,“ uznává. „Transformaci musíme chápat z hlediska sociálního smíru.“

Láska ke krajině

Lidé ovšem mají ve zvyku věci řešit, až když jim začíná obrazně téct do bot, ať už jde o výměnu dokladů – anebo o povodně, horka, požáry nebo neúrodu, připomíná klimatický diplomat.

„Teprve když nám vítr vezme barák a voda spláchne úrodu, tak získáme pocit urgence, že je třeba něco dělat. Tady je ale pointa v tom, že účinky jsou odložené a my se snažíme těm nejhorším věcem předejít. A to se špatně vysvětluje, dokud to nezažíváte příliš často,“ upozorňuje Miko.

Poukazuje přitom na to, že nečinnost v konečném důsledku znamená řádově daleko vyšší náklady, než na kolik by nás vyšla zelená transformace. K přesvědčování české veřejnosti by prý šla využít zakořeněná láska k české krajině.

„To je jedna z mála pozitivních věcí, kterou lze využít. Myslím, že lidé jsou ochotní udělat něco pro to, aby byla opět hezká a funkční z hlediska vody, biodiverzity a dalších věcí. A to vše implikuje i klimatickou změnu,“ uzavírá.

