Nezákonnost Trumpových cel bude řešit Nejvyšší soud. Ani tak se jich prezident nevzdá, říká Perutka
Americký federální odvolací soud v pátek rozhodl, že většina cel uvalených prezidentem Donaldem Trumpem je nezákonná. Potvrdil tak rozhodnutí soudu nižší instance, že Trump při uvalování cel překročil své pravomoci. Zároveň ale povolil, aby cla zůstala v platnosti do 14. října, a umožnil tak Trumpově administrativě podat odvolání k Nejvyššímu soudu. Detaily pro Radiožurnál popisuje amerikanista Lukáš Perutka z Univerzity Palackého v Olomouci.
Jak soud toto rozhodnutí zdůvodnil?
Víceméně tak, že Trump postupoval podle zákona, který prezidentovi dává určité pravomoce v případě ohrožení Spojených států, ale řekl, že v tom zákoně se nikde explicitně nepíše o tom, že součástí mohou být také daně nebo cla. Naopak soud řekl, že to je vlastně výlučně záležitost Kongresu, a tudíž Trump by se do toho neměl míchat.
Ten zákon je určen k řešení neobvyklých a mimořádných hrozeb v době národní nouze, co prezident označil za stav národní nouze?
Pokud jde například o cla na Čínu, Mexiko a Kanadu, tak tam to zdůvodňoval především tím, že z těch zemí pochází droga fentanyl, která zaplavuje Spojené státy, a on řekl, že ty státy s tím dělají málo, a proto na ně uvaluje cla, dokud nezlepší postup proti drogovým kartelům a té droze samotné.
Nicméně i tady soud řekl, že na to nemá Trump právo. Jako další argumentaci Trump uvádí, že Spojené státy mají obchodní deficit s ostatními státy na světě, a tudíž to je ohrožení národní bezpečnosti a má tedy možnost zvyšovat cla, aby deficitu zabránil.
Ten zákon byl v minulosti používán k uvalení sankcí na nepřátele USA anebo ke zmrazení jejich majetku. Trump je prvním americkým prezidentem, který ho použil k uvalení cel. Kdo a podle čeho má tedy určit, k čemu se ten zákon dá použít a kdy už jde o jeho zneužití?
Jak už bylo zmíněno, tak bude to řešit Nejvyšší soud, který je spíše prorepublikánský, řada lidí je tam přímo donominována Donaldem Trumpem, takže lze předpokládat, že v tomto ohledu Trumpovi vyhoví. Ale samozřejmě, jak to bude, to uvidíme, já to v tom Washingtonu soudit nebudu.
Může mít soudní rozhodnutí dopady na obchodní dohody s Evropskou unií?
Ne úplně. Cla sice budou zrušená, a tím pádem to ty dohody úplně nemění, protože Trump je nadále může uzavírat, ale samozřejmě to vytrhne, řekl bych, Trumpovi z ruky takovéto eso, které on dost často používá v jednáních. Jinými slovy: „buďto se dohodneme, nebo budou cla“. Momentálně, jak je ta situace dána, tak by to Trump asi nemohl takto udělat, nemohl by jim vyhrožovat.
Trump na své sociální síti reagoval, že se jedná o nesprávné a stranicky zaujaté soudní rozhodnutí a zdůraznil, že platnost všech cel nadále trvá. Jenom připomenu, že už řekl, že jeho administrativa se odvolá k Nejvyššímu soudu, což jste potvrdil. Jak moc zatím tedy Nejvyšší soud, a vy už jste to naznačoval, se odhodlal jít do střetu s prezidentem Trumpem?
Toť samozřejmě otázka. Já si nemyslím, že tam dojde k nějakému významnému střetu, případně se budou snažit uhrát nějakou vágnější interpretaci toho, co se pod tímhle zákonem dá představit. Samozřejmě Trump nemá tady jedinou možnost v tom spoléhat na to, že mu vyhoví Nejvyšší soud, nicméně další možnosti toho, jak prezident může uvalovat cla, jsou poměrně komplikované a trvají déle. Jinými slovy, už by se nedaly využít v rychlých jednání s některými státy.
Čili on by se mohl opřít, jestli tomu správně rozumím, o jinou legislativu, ale nebylo by to tak jednoduché a trvalo by to déle.
Přesně tak. Příkladem můžou být cla na ocel a hliník, která ten soud nezrušil, a to proto, že teď už nevím, jestli Trumpova nebo Bidenova administrativa požádala ministerstvo obchodu, ať udělá výzkum k tomu, zdali jsou opravdu ta cla nutná. Ministerstvo opravdu došlo k závěru, že jsou, a tím pádem vlastně tady docházelo k jinému procesu, než který by vycházel čistě jenom ze zákona o té nouzi.
Trump už několikrát ignoroval rozsudek soudu nižší instance. Existuje obava, že by mohl nerespektovat rozhodnutí Nejvyššího soudu? Jak je vůbec takové rozhodnutí vymahatelné?
Já si myslím, že v tomhle ohledu Trump bude muset uposlechnout. Otázka samozřejmě, jak soud rozhodne, pokud rozhodne v jeho prospěch, tak se spíš jenom potvrdí ta jeho argumentace. Na druhou stranu, jak říkám, ony jsou ještě potom další možnosti, jak ta cla uvalovat, takže si myslím, že potom by se v případě odmítnutí Trump sice podvolil, ale o cla by usiloval nadále, byť jinými cestami.