'Řekl bych: Pane prezidente, je to nezákonné.' Generál uvedl, že by mohl odmítnout rozkaz k jadernému úderu

Šéf amerického strategického velitelství generál John Hyten by odmítl zahájit jaderný úder na základě rozkazu prezidenta Donalda Trumpa v případě, že by tento akt byl "nezákonný". Armádní velitel, který je odpovědný za jaderný arzenál Spojených států, to uvedl na mezinárodním bezpečnostním fóru v kanadském Halifaxu, napsala agentura Reuters. Washington 11:25 19. listopadu 2017

Hyten tak reagoval na úterní debatu amerických senátorů z řad demokratů i republikánů o pravomoci prezidenta v případě jaderné války. Penzionovaný generál Robert Kehler, bývalý šéf strategického velitelství, na schůzi zahraničního senátního výboru přitom v úterý prohlásil, že armáda může odmítnout rozkaz, který považuje za nezákonný. Platí to podle něj i pro rozkaz k zasazení jaderného úderu. Není prý ale jasné, jak by taková procedura v praxi vypadala.

„Řekl bych: 'Pane prezidente, je to nezákonné.' A hádejte, co udělá on. Řekne: 'Co je nezákonné?' My pak přijdeme s různými způsoby, jak reagovat na jakoukoli situaci, takto fungujeme,“ řekl generál Hyten na bezpečnostním fóru. Pentagon jeho vyjádření zatím nekomentoval.

Trumpovy rázné výhrůžky v poslední době mířily hlavně na severokorejský režim, který by v budoucnu mohl území USA ohrožovat strategickým raketami s jadernou hlavicí. Před týdnem americký prezident řekl, že "éra strategické trpělivosti" se Severní Koreou je pryč.

Podle některých demokratických senátorů však Trumpovo chaotické rozhodování může vést k zasazení jaderného úderu v rozporu s národními zájmy USA.