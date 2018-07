Předsedkyně nejvyššího soudu v Polsku přišla do práce navzdory zákonu. ‚Chci bránit vládu práva,‘ prohlásila

Předsedkyně polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, která by na základě sporného zákona měla být od středy v penzi, dorazila ráno do práce. Soudkyně, jejíž odchod do důchodu potvrdil v úterý prezident Andrzej Duda, prohlásila, že hodlá hájit vládu práva.

