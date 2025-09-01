‚Nezbyde nikdo, kdo by vás informoval.‘ Přes 250 médií upozornilo na zabíjení novinářů v Gaze

Přes 250 médií z více než 70 zemí v pondělí na titulních stranách a ve vysílání společně upozornilo na zabíjení novinářů izraelskou armádou v Pásmu Gazy. Koordinované akce redakcí se zúčastnily mimo jiné britský deník The Independent, německý list taz, francouzské listy La Croix a L'Humanité či katarská stanice Al-Džazíra, píše agentura AFP.

Některé deníky vyšly se zcela černou titulní stranou, jiné na černém či bílém pozadí zveřejnily krátkou varovnou větu. Stejný text zveřejnila výrazným grafickým způsobem on-line média a v přerušeném vysílání také televizní a rozhlasové stanice. 

„Při tempu, s nímž izraelská armáda zabíjí novináře v Gaze, brzy nezbude nikdo, kdo by vás informoval,“ je ústředním poselstvím pondělní akce uspořádané mezinárodní organizací Reportéři bez hranic (RSF) a aktivistickou platformou Avaaz.

„Novináři jsou terčem útoků, jsou zabíjeni a očerňováni. Kdo nás bez nich upozorní na hladomor? Kdo nám ukáže genocidy?“ uvedl v prohlášení ředitel RSF Thibaut Bruttin.

Zúčastněná média podle prohlášení požadují mimo jiné ochranu palestinských novinářů a vyvození odpovědnosti za zločiny na nich spáchané či povolení vstupu nezávislých zahraničních médií do Pásma Gazy.

Podle RSF izraelská armáda v Pásmu Gazy od října 2023 zabila přibližně 220 novinářů. Minulý týden dvojitý úder izraelské armády na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu zabil pět novinářů, z nichž někteří spolupracovali s agenturami Reuters a AP či stanicí Al-Džazíra.

