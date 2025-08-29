Nezemřeme na hoře smetí, říkala Connie po Katrině. Bez solidarity by prý New Orleans z trosek nevstalo
Před 20 lety zpustošil pobřeží několika amerických států v Mexickém zálivu hurikán Katrina. V pátek si jeho více než 1900 obětí budou na mnoha místech Louisiany a státu Mississippi připomínat. Bouře oficiálně zabila přes 1300 lidí, více než 600 po ní zůstalo nezvěstných. Škody přesáhly 120 miliard dolarů, tedy skoro dva a půl bilionu korun. Symbolem zkázy se stalo město New Orleans, kde se v důsledku hurikánu protrhly ochranné hráze.
Ve čtvrti Gentilly jsme vedle kanálu, kterému se říká Londýnský. Má odvádět vodu, která naprší, do jezera Pontchartrain. Je ohrazený jeden a půl až dva metry vysokými zídkami, které jsou zapuštěné do nasypaného valu.
20 let poté. Poslechněte si reportáž stálého zpravodaje v USA Pavla Nováka z částí New Orleans, kterou před dvaceti lety zdemoloval hurikán Katrina.
29. srpna 2005 se ale tyto hráze protrhly, protože byly špatně založené. Místní obyvatelka Connie Uddová popisuje, proč před dvaceti lety Katrina zničila tak velkou část města. „Pod betonovými zídkami jsou ocelové trny, které jsou zapuštěné do zeminy. Ta byla nasáklá vodou, takže byla měkká a tlak vody v kanále zkrátka vyvrátil lehce založené bloky. Tím se celá hráz protrhla, byly tady dva metry vody,“ popisuje Uddová.
Jak také říká, výsledná tsunami některé domy smetla ze základové desky a úplně přestaly existovat. „Nové bloky mají kotvy ve tvaru písmene T a jsou ponořené hlouběji do valu. Problém byl, že původní konstrukce hrází byla špatná a nikdo se o ně pořádně nestaral, nesledovali stav protipovodňových zdí,“ pokračuje žena, která se od katastrofy zasazuje o obnovení její komunity.
„Lidé si stěžovali, že valem prosakuje voda a teče jim na zahradu, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost,“ podotýká také Connie.
Spravedlnost
Po hurikánu Katrina se obyvatelé čtvrti Gentilly soudili se státem o odškodné. Nejvyšší soud jim dokonce dal za pravdu, že hráze byly vojenskou správou lajdácky postavené. Od státu ale nedostali ani cent. Podle zákona z roku 1928 totiž není federální vláda odpovědná za následky povodní. Nemusela tak za hrubé zanedbání ochrany obyvatel nic platit.
„Všichni jsme byli naštvaní. Byli jsme tím úplně zničení. Zpackali to vojenští stavitelé. Byli jsme zdrcení i tím, že mnoho pojišťoven nechtělo nic zaplatit. Povodeň pro ně nebyla následkem hurikánu. Lidé měli protihurikánové pojištění, proti záplavě ale ne,“ vysvětluje Uddová.
Mnoho například starších lidí v postižené oblasti nemělo protipovodňové pojištění, protože za svůj život nikdy povodeň nezažilo. Hurikány jim zničily střechy, okna, stromy, voda z kanálů z jezera Pontchartrain ale do města nepronikla nikdy. Pojišťovny se pak vymlouvaly, že jejich škody nevznikly následkem hurikánu.
Bez života
Další pohromou bylo, že slaná voda z protržených hrází zahubila stromy, které přežily řádění bouře. Jejich kořeny byly ve smíšené brakické vodě ponořené až šest týdnů. Sůl zničila i veškeré porosty v zahradách. Keře, trávu, všechno. Connie Uddová se s organizací NOLA Tree Project postarala o to, aby v ulicích New Orleans zase stromy rostly.
„Odvezli jsme a vysadili 85 tisíc stromů. Ty, které nepřežily, jste vytrhali a pak zasadili nové. Dodali jsme i už vzrostlé stromy lidem na zahrady a poradili jim, jak se o ně starat,“ popisuje Uddová.
S manželem a dětmi byla jednou z prvních deseti rodin, které se do zničeného východního předměstí New Orleans v lednu 2006 vrátily. Nešel proud, netekla voda a všude bylo páchnoucí bahno a zkáza.
Tehdy propadala depresi, protože se do města odmítali vrátit i ptáci. Přemýtala nad tím, že tohle není místo k životu pro jejich rodinu.
Spolu s dalšími navrátilci si ale řekli, že to nevzdají. Přece tu nezemřou na hoře smetí, když tu nejhorší katastrofu přežili. Společným odhodláním a úsilím se jim podařilo jejich domov obnovit a dnes žijí zase v kvetoucí čtvrti New Orleans.
Paní Connie Uddová si jen posteskla, jak to bylo tehdy úžasné sepětí občanů a jaká to byla obrovská solidarita všech. Bez toho by se město nikdy z trosek zvednout nepovedlo.