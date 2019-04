Migranty z lodě u Malty přijmou i Lucembursko a Portugalsko. Na svůj osud stále čekají desítky lidí

Více než 60 migrantů, které na začátku dubna zachránila loď u libyjského pobřeží, přijme kromě Francie a Německa také Portugalsko a Lucembursko. Oznámily to v sobotu podle agentury AP maltské úřady. Malta, Libye i Itálie lodi nedovolily zakotvit v jejích přístavech. Valletta (Malta) 14:20 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná loď Alan Kurdi německé neziskové organizace Sea-Eye. | Foto: Darrin Zammit Lupi | Zdroj: Reuters

Plavidlu německé neziskové organizace Sea-Eye, které už více než týden čeká u maltského pobřeží, však Malta zakotvit ve svém přístavu nepovolí. Běžence na pevninu přepraví maltské lodě, odtud pak poputují do hostitelských zemí.

„Nejmenší člen Evropské unie se opět stal terčem zbytečného nátlaku, aby řešil případ, za který ani nenesl odpovědnost a který ani nebyl v jeho kompetenci,“ uvedla maltská vláda v prohlášení, podle nějž Valleta dala jasně najevo, že nadále nemůže nést toto břemeno.

Na palubě lodi Alan Kurdi se momentálně nachází 62 zachráněných migrantů, včetně žen a dětí, a 17 členů posádky. Loď nese jméno po tříletém syrském chlapci, který utonul v roce 2015, a jehož fotografie obletěla celý svět.

Uzavřené přístavy

Zakotvit ve svých přístavech plavidlu zakázala kromě Malty také Itálie a Libye. Valleta uvedla, že nemůže otevřít své přístavy humanitárním záchranným lodím, protože jejich aktivita pobízí převaděče běženců.

Francie a Německo přijmou migranty z lodi poblíž Malty. Ta je odmítla, stejně jako Itálie Číst článek

Berlín i Paříž už v pátek oznámily, že jsou ochotny přijmout část běženců na palubě lodi Alan Kurdi. Do Německa by mělo poputovat 22 migrantů, do Francie dalších 20 zachráněných.

Organizace Sea-Eye v pátek varovala, že situace na lodi je kritická. Maltského premiéra Josepha Muscata vyzvala, aby plavidlu neprodleně otevřel přístav.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini, který už dříve opakovaně nepovolil záchranným lodím vplout do italských přístavů, dnes dohodu o přijetí migrantů ve čtyřech unijních zemích ocenil. Maltskou vláda pak pochválil za to, že „postupuje správně, když odmítá nebezpečný a nepřiměřený nátlak vyvíjený nevládními organizacemi“.