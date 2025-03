Neznalost, nebo zadání od Trumpa? Witkoff má vyjednat mír, přitom papouškuje ruskou pozici

Slova zvláštního zmocněnce Spojených států Steva Witkoffa vyvolávají pobouření nejen na Ukrajině. Veřejná vystoupení Trumpova blízkého přítele a předního vyjednavače, který má přimět Rusko a Ukrajinu ke složení zbraní, totiž nápadně připomínají ruskou propagandu. Podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka je nicméně otázkou, zda jsou Witkoffovy výroky důsledkem neznalosti, nebo tak plní přání amerického prezidenta. Analýza Washington/Moskva 7:00 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Steve Witkoff se znají od roku 1986 | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

„Jediný rozdíl mezi názory Steva Witkoffa a Vladimira Putina na válku na Ukrajině je ten, že Putin zná jména všech pěti ukrajinských regionů, které si chce ponechat,“ komentoval na síti X zahraničněpolitický korespondent listu The Wall Street Journal Jaroslav Trofimov rozhovor, kterým Steve Witkoff vyvolal značné pobouření.

7:06 Trumpův zmocněnec hlásá ruskou propagandu. Netuší, jaká území Rusko anektovalo, říká politolog Číst článek

V interview s bývalým moderátorem americké televize Fox News Tuckerem Carlsonem pronesl zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa celou řadu alarmujících výroků, které nápadně připomínaly pozici prosazovanou ruským agresorem.

Witkoff mimo jiné prohlásil, že Krym a „takzvané čtyři regiony Donbas, Luhansk a ještě dva“ jsou klíčové pro urovnání války. Nejenže nedokázal zmocněnec čtyři okupované regiony na východě Ukrajiny vyjmenovat, kromě toho také tvrdil, že v těchto oblastech žijí rusky hovořící obyvatelé, kteří v referendech „v drtivé většině ukázali, že chtějí být“ pod ruskou správou.

„Rusové tato území de facto ovládají. Otázka zní: uzná svět, že jsou to ruská území? Dokáže (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj politicky přežít, pokud to uzná? To je středobod konfliktu,“ podotkl Witkoff, který v rozhovoru zároveň uvedl, že má šéfa Kremlu rád.

„Nepovažuji Putina za špatného člověka. Je super chytrý,“ řekl Trumpův zmocněnec na konto ruského prezidenta, který válku proti Ukrajině rozpoutal. Dodal také, že Rusko „stoprocentně“ nechce vést válku v Evropě ani pohltit celou Ukrajinu.

„Pokud to shrneme, Witkoff nezná jména všech ukrajinských oblastí okupovaných Ruskem, ale nějakým způsobem ví, že se tamní lidé chtějí připojit k Rusku… A věří, že Putin nechce zbytek Ukrajiny, přestože opakovaně říká, že ano,“ komentoval rozhovor Matthew Miller, který v administrativě amerického exprezidenta Joea Bidena působil jako mluvčí ministerstva zahraničí.

It’s clear from this that the only difference between Steve Witkoff’s and Vladmir Putin’s views on the war in Ukraine is that Putin actually knows the names of all the five Ukrainian regions he wants to keep. pic.twitter.com/3f6hGyzVvo — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 22, 2025

Witkoff vs. Kellogg

V době, kdy jsou jednání v Saúdské Arábii o nastolení příměří mezi Kyjevem a Moskvou v plném proudu, vyvolala slova předního Trumpova vyjednavače poprask. Podle amerikanisty a komentátora internetového deníku Forum 24 Jiřího Pondělíčka jsou Witkoffova slova „mimořádně špatnou zprávou“ ze dvou důvodů.

25:31 Trump jedná s Putinem i proto, že Spojené státy hledají spojence proti Číně, míní historik Hlaváček Číst článek

„Steve Witkoff prokázal neznalost v mnoha základních věcech a co je možná horší, tam, kde neví, zjevně poslouchá to, co mu říkají Rusové. Pak říká věci typu, že na okupovaných územích proběhla referenda, že ti lidé chtějí k Rusku, směšuje základní věci jako rusky mluvící a etničtí Rusové, což v ukrajinském kontextu není totéž. Je to mimořádně špatný signál, protože to znamená, že to hlavní americký vyjednavač vnímá ruskýma očima,“ říká Pondělíček pro iROZHLAS.cz.

Amerikanista nicméně podotýká, že role Trumpových vyjednavačů není ta zásadní. Na prezidenta sice mohou mít vliv, ale nakonec to bude na Trumpovi, jak se rozhodne. Podobně jako odstavil na druhou kolej generálporučíka ve výslužbě Keitha Kelloga, který měl být americkým zmocněncem pro vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu, tak může stejný osud podle Pondělíčka potkat i Steva Witkoffa.

Složitá mise Trumpova vyjednavače. Válečný veterán Kellogg má donutit Rusko a Ukrajinu k ústupkům Číst článek

Byl to právě Keith Kellogg, kterého Trump na konci loňského roku představil jako budoucího zmocněnce USA pro válku na Ukrajině. Kellogg byl ukrajinskou stranou i mnohými analytiky vnímán jako „rozumná volba“. Muž, který působil už v první Trumpově administrativě, od počátku trval na tom, že pro vyřešení konfliktu je potřeba vyvinout silný tlak jak na Rusko, tak na Ukrajinu. Přitom ale zdůrazňoval, že Ukrajina musí s Ruskem vyjednávat z pozice síly.

Během dalších měsíců byl ale Kellogg odstaven do pozadí. V minulých týdnech byl pověřen pouze pro jednání s ukrajinskou stranou, původně měl přitom Kellogg za úkol jednat i s ruskými představiteli. Podle zdrojů amerických médií to ale Moskva odmítala s tím, že je generál ve výslužbě příliš zaujatý ve prospěch Kyjeva. Jeho práci tak převzal realitní magnát Witkoff s dosud nulovými diplomatickými zkušenostmi.

„Můžeme spekulovat, jestli měla americká média pravdu, faktem ale je, že Kellogg prosazoval mnohem nekompromisnější postup, než v současnosti vidíme,“ říká Pondělíček.

Trumpův přítel z golfu

Proč byl pro tento nanejvýš složitý úkol vybrán Witkoff, lze jen spekulovat. Podle amerikanisty se ale jeví jako člověk, který je Rusku více nakloněný a pro Trumpovu administrativu v tuto chvíli přijatelnější. Americký prezident totiž šel do jednání o klidu zbraní na Ukrajině s jedním hlavním cílem, a to vyřešit konflikt co nejrychleji.

23:32 Na zájmech Evropy Trumpovi nesejde. Chtít nerosty za pomoc je v principu fér, míní zmocněnec pro Ukrajinu Číst článek

Klíčovou roli také hraje otázka loajality vůči Trumpovi. Witkoff se s dnešním americkým prezidentem zná už od roku 1986, kdy mu tehdy ještě coby neznámý právník v oblasti nemovitostí koupil sendvič, protože u sebe Trump neměl peníze. V příštích letech se z Witkoffa a Trumpa stali přátelé, kteří strávili spoustu společného času na golfovém hřišti.

Miliardář, který získal majetek jako úspěšný investor a podnikatel v oblasti nemovitostí, se stal Trumpovým věrným, což ho předurčilo také pro práci v současné administrativě. V roli prezidentova vyslance pro Blízký východ se Witkoffovi podařilo zatlačit na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vyjednat příměří v Pásmu Gazy, čímž si u Trumpa připsal další plusové body.

„Witkoff je zvíře. Je to drsný newyorský chlápek od realit. Trumpovi se líbí, že to nandal Bibimu (přezdívka izraelského premiéra Netanjahua), takže bude pravděpodobně hlavním vyjednavačem,“ citoval deník The Telegraph zdroj blízký americkému prezidentovi.

Ruská propaganda změnila kurz. Agresivní tón vůči USA zmizel, s Trumpem se ale Kreml může spálit Číst článek

Osmašedesátiletý Witkoff tak dostal na starost nejen oblast Blízkého východu, ale také vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu. Do Moskvy odletěl už v únoru, kdy vyjednal dohodu o propuštění Američana Marka Fogela, kterého ruský soud uznal vinným z pašování drog a poslal ho na 14 let do vězení. A zatímco Kellogg stojí v pozadí, Witkoff se účastní i současných jednání v Saúdské Arábii.

„Určitě hraje velkou roli loajalita, Donald Trump ale zároveň dává najevo, že chce konflikt vyřešit rychle, a některými svými vyjádřeními se orientuje na to, co bude po tom, co se mír uzavře. Takže to skoro vypadá, že to je pro něj jen nepříjemná překážka při znovunavázání vztahů s Ruskem, ať už na obchodní úrovni, nebo pro odzbrojovací dohodu, o které mluvil,“ poukazuje na současné sbližování mezi Washingtonem a Moskvou amerikanista.

„Z tohoto pohledu je to pro nás a samozřejmě pro Ukrajinu velmi špatný signál, protože to znamená, že by byl ochoten pro uzavření míru mnohé obětovat. Steve Witkoff, který v tuto chvíli papouškuje ruskou propagandu, se pro to hodí víc,“ poukazuje Pondělíček.

Spíš symptom než příčina

Na další cestu do Moskvy se pak Witkoff vydal v polovině března, aby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednal o návrhu na třicetidenní příměří, které dojednala americká a ukrajinská delegace v saúdskoarabské Džiddě. Z tohoto plánu ale prozatím sešlo. Během následného telefonátu mezi Trumpem a Putinem se obě strany domluvily jen na pozastavení útoků na energetické cíle.

Ruské ‚jedovaté pilulky‘ Ukrajině a ‚nahrávka‘ Kremlu. Co (ne)přinesl hovor Trumpa s Putinem? Číst článek

„Třicetidenní příměří, které navrhli Američané a Ukrajincům ho vnutili, Putin nepřijal, ale následky za to nejsou žádné. Trump naopak mluví o tom, jak měli produktivní telefonát a jak to jde všechno správným směrem. To naznačuje, že tlak na Moskvu přicházet nebude, nebo možná přijde jen v extrémní situaci, kdy by Moskva i přes splnění některých svých požadavků chtěla pokračovat v boji,“ míní amerikanista.

Podle Pondělíčka tak Witkoffova slova, která do značné míry kopírují ruskou pozici, nejsou jen otázkou jeho dostatečné, či nedostatečné kompetence a povědomí o konfliktu. „Druhá věc je, jaké má zadání. Steve Witkoff může mít od prezidenta zadání, že prezident chce, aby byl pohled ruské propagandy zohledňován. V tom případě se to nedá označit za Witkoffovu nekompetenci, ale za plnění přání prezidenta,“ podotýká pro iROZHLAS.cz.

Ať už by tedy u jednacího stolu s Rusy seděl Witkoff, nebo Kellogg, klíčovým signálem je to, co Witkoff veřejně prohlašuje a Donald Trump „to minimálně nechává být“.

„Witkoff může být spíš symptomem než příčinou problémů, které Ukrajinu v tomto ohledu čekají, protože tou příčinou je reálně Donald Trump, který chce mír rychle a je ochotný za něj hodně obětovat. Pak je ale otázka, jestli to je hra, na kterou Ukrajinci přistoupí. Jestli řeknou, že takový přístup pro ně není přijatelný a že i přes ztížené podmínky dané tím, že by Amerika opět zastavila zbrojní pomoc a sdílení zpravodajských informací, budou dál bojovat než se Rusku de facto takto vzdát,“ podotýká amerikanista.