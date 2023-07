V Anglii začíná nejdelší stávka lékařů za několik desítek let. Během pěti dní budou stávkovat tisíce

Ve čtvrtek vstoupí tisíce mladých lékařů v Anglii do stávky za vyšší platy. Trvat má pět dní. Podle britské lékařské asociace se za posledních 15 let platy začínajících lékařů snížily o 26 procent. Asociace proto požaduje plné obnovení výše mezd. Vláda nabídla nárůst o pět procent, ale asociace lékařů požaduje vytvoření mechanismu, na základě kterého by se lékařům zvyšovaly platy podle růstu inflace.

Velká Británie 11:16 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít