Emise velmi mírně poklesly. Nová technologie umí rychle změřit skleníkové plyny z Počerad i Číny
Poručíme větru, dešti? Už je to téměř 70 let, co čínský diktátor Mao Ce-tung vyhlásil válku přírodě. S extrémními jevy počasí jako jsou povodně či vlny veder nebo se silným znečištěním ovzduší, které si v Číně každý rok vyžádají přes milion obětí, se však zdá, že si příroda připravila odvetu. Server iROZHLAS.cz přináší první díl série (Ne)zelená Čína, která mapuje vliv Číny na životní prostředí ve světě i technologický rozvoj země.
„Zařídíme, aby řeky tekly vzhůru a aby se nám poklonily hory.“ I takhle zněly verše básní vznikajících v době, kdy Čínské lidové republice vládl pevnou rukou diktátor Mao Ce-tung. Období Maovy vlády, které ukončila až jeho smrt, mezi lety 1949 a 1976 charakterizuje nepřátelské přemýšlení o přírodě, proto ho sinoložka a odbornice na politiku životního prostředí v Číně Judith Shapiro označuje za „zákeřnou válku proti přírodě“.
Její následky země částečně pociťuje dodnes.
„Byla jsem fascinovaná až vojenským vztahem mezi lidmi a přírodou v té době,“ říká pro iROZHLAS.cz jedna z prvních Američanek, která po normalizaci americko-čínský vztahů v roce 1979 žila v Číně. „Mao věřil tomu, že Číňané budou za pomoci svých vlastních rukou schopni osedlat si přírodu a udělají velký skok vpřed směrem ke komunismu, tedy že se jim podaří překonat Rusko a Velkou Británii v produkci oceli,“ líčí přesvědčení, které vedlo k rovnou několika masivním kampaním označovaným za Velký skok vpřed.
Jednou z nich byla kampaň na odstranění čtyř škůdců probíhající mezi lety 1958 a 1962. Šlo o krysy, mouchy, komáry a vrabce. U posledních jmenovaných byl Mao přesvědčen, že jsou tím důvodem, proč se Čína potýká s nedostatkem úrody obilovin, masivně proto mobilizoval obyvatelstvo. „Kohokoliv mezi 60 a 70 lety jsem se zeptala, jestli se té kampaně zúčastnil, tak skutečně každý řekl, že ano,“ popisuje rozsah kampaně sinoložka.
„Zavřeli továrny a školy a všichni šli ven a mlátili do pánví a hrnců, takže vrabci nemohli přistát a odpočinout si. Nakonec vyčerpáním padali z nebe. A malé děti dostaly pár centů za každého mrtvého vrabce, kterého přinesly na centrální sběrné místo,“ líčí Shapiro.
„Brzy se ukázalo, že se vrabci nejen krmili obilovinami, ale také hmyzem, který úrodu ohrožoval víc než ptáci. Takže další rok měli velkou explozi kobylek a to mohlo přispět k velkému hladomoru, při kterém zemřelo mezi 30 a 50 miliony lidí,“ popisuje události z let 1959 až 1961.
Zásahy do přírody tím ale neskončily a pokračují dodnes. „Na Tibetské náhorní plošině nyní mají kampaň menšího rozsahu. Žije tam malý hlodavec pišťucha, který si v místních travnatých plochách kope nory. Vláda se rozhodla, že tito malí hlodavci připomínající křečky představují nebezpečí pro přítomný dobytek. Takže lijí jedy na hlodavce do jejich nor, aby se všech pišťuchů zbavili,“ líčí Shapiro.
(Ne)zelená Čína
Stejně jako v případě vrabců, i tentokrát to může mít neblahé dopady, protože hlodavci svým norováním vytváří jakýsi efekt houby. „Když prší – a neprší často – tak to pomáhá trávě udržet vodu,“ vysvětluje odbornice. Důležité je to hlavně kvůli dvanácti řekám, které zde pramení a které po proudu poskytují čerstvou vodu téměř polovině světové populace. Pramení zde totiž toky protékající nejen Čínou, ale i Indií, Afghánistánem, Íránem, Vietnamem nebo Kambodžou, uvádí vědecká asociace Association for Asian Studies.
S dostupností vody souvisí i další čínský Projekt přesunu vody z jihu na sever, u jehož počátku stál Mao Ce-tung, s realizací začal Peking ale až v tomto miléniu. Jeho cílem bylo dostat vodu pomocí uměle vytvořených koridorů z přehrady Tan-ťiang-kchou a z Dlouhé řeky, které se nacházejí v jižní polovině Číny, na sever – konkrétně k metropoli Peking. Odborníci varovali před dopady na životní prostředí, stovky tisíc lidí byly nuceně vysídleny a podle Australského institutu pro mezinárodní vztahy to vedlo i k politickým problémům, kdy se provincie v cestě koridorů musely na stavbě podílet, ekonomicky na tom ale prodělaly.
Největší dopady na stav životního prostředí v Číně měla ale industrializace a těžba zdrojů. Z celého světa stojí polovina uhelných elektráren právě v Číně, spotřebovává proto víc uhlí než zbytek planety, uvádí server zaměřený na klimatickou změnu a klimatickou politiku Carbon Brief. Brzy po ekonomickém otevírání v 70. letech minulého století se proto stala jedním z největších znečišťovatelů a v roce 2006 dokonce překonala v množství vypouštěných emisí skleníkových plynů za rok Spojené státy. Největším znečišťovatelem je Čína dodnes.
Emise skleníkových plynů urychlují změnu klimatu a Čína je podle vlastních dat jednou z vůbec nejohroženějších zemí jejími dopady. „Tím, jak je Čína velká a má i pobřežní regiony, tak se jí klimatická změna týká na všech možných frontách,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Eliška Soperová, stážistka expertního týmu Fakta o klimatu, která se klimatickou politikou země zabývá.
Od roku 1951 průměrná teplota v zemi podle čínských dat, se kterými dále pracuje i OSN, stoupá každé desetiletí o 0,26 stupně. Kvůli tání ledovců spojených s vyšší teplotou vzduchu a moří stoupá i hladina oceánů – nárůst hladiny oceánů o centimetr může na některých místech Číny představovat ztrátu deseti metrů pobřeží, uvádí Carbon Brief.
„Skoro polovina čínské populace se nachází v přímořských oblastech, takže můžou být přímo zasažení stoupáním hladiny oceánů,“ říká Soperová a dodává, že v těchto regionech se soustředí také 60 procent HDP země.
Zemi se nevyhýbají ani extrémní jevy počasí jako jsou bleskové záplavy, období sucha a vlny veder. Jen od začátku letošního května do začátku srpna se v největším čínském městě co do počtu obyvatel – ve 32milionovém Čchung-čchingu – počet dní, kdy teplota přesahuje 35 stupňů Celsia, oproti historickému průměru zdvojnásobil, uvádí agentura Reuters.
Vedra mají vliv i na místní energetiku. „Už to zasahuje do provozu obnovitelných zdrojů a vodních elektráren,“ líčí Soperová.
Spolu s tím dochází k tání ledovců hlavně v okupovaném Tibetu, šíření infekčních nemocí, kontaminaci půdy, znečištění vody nebo ovzduší. Stav nazývaný jako „airpocalypse“, tedy něco jako vzdušná apokalypsa, označuje situaci, kdy mnoho čínských měst nesplňuje mezinárodní standardy na kvalitu ovzduší.
‚Vražedné' horko v Japonsku i ničivé záplavy v Číně. Země východní Asie bojují s extrémním počasí
Číst článek
Podle amerického think-tanku Council on Foreign Relations je tento stav ročně odpovědný za 1,2 milionu předčasných úmrtí, narůstá také počet lidí s dýchacími nebo kardiovaskulárními problémy a s chronickými onemocněními.
Pro vládnoucí komunistickou stranu proto představuje klimatická změna problém. Tlaku čelí jak ze zahraničí, tak zevnitř státu, kde jsou lidé nespokojení s nedostatkem vody či nadměrným znečištěním.
Oproti době před 70 lety, kdy se k ničení přírody masově přidávali, jsou navíc dnešní Číňané daleko nakloněnější její ochraně. „Mladí lidé v Číně mají velmi silný a milující vztah k přírodě a k naší planetě a vyjadřují to vřelou formou, používají slov jako: Ubližujeme naší matce,“ uvádí Shapiro.
„Strana proto musela zakročit, aby nepřišla o svou legitimitu,“ říká Soperová.
O tom, jaké kroky čínská vláda dělá, aby následky klimatické krize zmírnila i aby jim předcházela, se dočtete v dalším díle seriálu (Ne)zelená Čína, který vyjde příští sobotu. Pomocí grafů přiblížíme také to, jakou měrou Čína přispívá k celosvětovému znečištění emisemi skleníkových plynů, i proč se o ní zároveň mluví jako o velmoci zelených technologií.
O necelé jedno procento se podařilo snížit uhlíkové emise Číně, USA i Evropské unii, což jsou tři největší producenti skleníkových plynů na světě.
