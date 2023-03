USA hrozí další ničivé bouře a tornáda. Minulý týden si vyžádaly 21 životů

Meteorologové v pátek vyzvali obyvatele oblasti na středozápadě a jihu USA, aby se připravili na další vlnu bouří a tornád. Podmínky jsou podle nich podobné těm, které před týdnem vedly ke vzniku ničivého tornáda v Mississippi, jež si vyžádalo 21 obětí. Místa zasažená tornádem v pátek navštíví americký prezident Joe Biden s manželkou Jill. Washington 9:55 31. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ničivé tornádo napáchalo škody v americkém Mississippi | Foto: Cheney Orr | Zdroj: Reuters

Jak s odvoláním na meteorologickou službu informovala agentura Associated Press, silné bouře mohou způsobit krupobití, ničivé nárazy větru a tornáda, která se mohou pohybovat po zemi na velké vzdálenosti.

Mezi města, která jsou od dnešního odpoledne nejvíce ohrožena bouřkami, patří podle předpovědi meteorologů Memphis ve státě Tennessee, Jonesboro v Arkansasu a Cedar Rapids v Iowě.

Připraveni by však měli být i obyvatelé východní Iowy, západního a severního Illinois, Missouri a Arkansasu, uvedl profesor meteorologie a expert na tornáda Victor Gensini. „Bude spousta bouřek... tornáda, ničivý vítr a velké kroupy,“ řekl.

Obyvatelé ohrožených oblastí by si měli zajistit zásoby, připravit se na výpadky proudu a vyhnout se tomu, aby uvázli na místech, která ohrožují padající stromy nebo krupobití. Pokud mohou, měli by zaparkovat vozy do garáží.

Minulý týden tornádo, které během páteční noci zasáhlo Mississippi, zabilo nejméně 21 lidí, desítky dalších zranilo a srovnalo se zemí celé obytné bloky během své více než hodinu trvající ničivé cesty.