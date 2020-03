Nigerie zakázala provoz motorek v Lagosu. ‚Pokud všichni vyjedou v autech, nic to nevyřeší,‘ tvrdí místní

Silnice v Lagosu většinou postrádají jakékoli jízdní pruhy nebo dělící čáry, takže to často vypadá, že vedle sebe jede tolik aut, kolik se zrovna vejde. Teď ta auta ale nemají kam postupovat. Je totiž kolem šesté hodiny odpolední a Lagos právě prožívá jednu ze svých každodenních dopravních špiček, kdy miliony aut uvíznou v zácpách.

Ještě na konci ledna se mezi auty, autobusy a minibusy proplétaly i motorky, takzvané okada a trojkolky keke. K prvnímu únoru je ale federální vláda zakázala. Údajně z důvodu bezpečnosti.

„Zákaz není dobrý. Spousta lidí přišla o práci. A další se nemůžou dostat, kam potřebují. Bez okada se těžko dostávají do práce, do školy,“ říká Emeka, kterého jsem potkala na prašném plácku v lagoské části Ojota.

‚Pořád tu jsou zácpy'

Kvůli zákazu se musel přemístit z centra do oblasti, kde vláda kvůli chudším poměrům zákaz zrušila. Rozhovor jsme po chvíli museli ukončit kvůli zákaznici s kufrem. Nasedla za Emeku, před sebe ještě dala zavazadlo a odjeli.

Na stanovišti byl i Emmanuel. Podle zeleného trička s logem a zelené helmy na řídítkách bylo poznat, že jezdí i pro společnost Kwik. Pokud tedy zrovna nemá zákazníky, přijímá přes aplikaci objednávky na přepravu zásilek nebo jídla.

„Používáme motorky. Jsou v Lagoské dopravě velmi důležité. Pořád jsou tu zácpy. Takže, pokud se někam chcete dostat rychle, použijete motorku. Víte, v Lagosu žije přes 20 milionů lidí. To je tolik, co třeba v Evropě ve čtyřech zemích dohromady. A 80 procent práce je v centru. Proto jsou motorky důležité, aby se všichni do své práce dostali. Pokud všichni vyjedou v autech, nic to nevyřeší a nikam se nedostanou.“

Dopravní kolaps

A jeho slova potvrzuje i šestnáctiletá Chiniere, která v nedalekém obchodě prodává oblečení. „Teď si musíte sednout do auta nebo autobusu a prostě čekat. Dřív si člověk vzal okada a byl, kde potřeboval, mnohem rychleji. Do práce mi to třeba zabralo 15 minut cesty. Teď jsem ve stresu, že to nestihnu. Plánovat teď něco v Lagosu? To nejde,“ uzavírá Chiniere.

Vláda do ulic vyslala víc autobusů, problémy s dopravou to ale podle místních neřeší. Ti si navíc myslí, že úředníci nesledují jejich zájmy, jak říká Emeka. „Naše vláda se nezajímá o to, co nám zákaz způsobí. Stará se jen o své zájmy.“

Dopravního kolapsu v době ranních a odpoledních špiček umně využívají takzvaní hawkers - prodejci všemožného zboží, které nosí často na hlavách. Při čekání v kolonách si od nich cestující můžou koupit, svačinu ale také boty, knihy nebo i obrazy. I oni se ale čím dál častěji potýkají se zákazem prodeje.