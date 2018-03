Nigérie jedná s Boko Haram o příměří. Oznámila to poté, co islamisté propustili unesené školačky

Dívky z města Dapchi na severovýchodě Nigérie se s rodiči viděly už krátce poté, co je džihádisté pustili na svobodu. Na definitivní návrat domů si ale musely počkat až do neděle kvůli rozličným „povinnostem“.

Ještě před definitivním návratem totiž odcestovaly letadlem do metropole Abuji, kde například absolvovaly lékařská vyšetření. Přijal je a ukázal se s nimi ale i prezident země Muhammadu Buharí. Až poté je konvoj autobusů doprovázený armádou odvezl do Dapchi.

Propuštění se ale nedočkaly všechny. Pět dívek únos nepřežilo a jednu - křesťanku, která odmítla konvertovat k islámu - džihádisté pořád drží v zajetí. Ty ostatní radikálové podle BBC propustili pod podmínkou, že se už nevrátí do školy.

V Nigérii se spekuluje o tom, že to ale nebyla jediná podmínka propuštění. Vláda prezidenta Muhammada Buharího, teď čelí kritice za to, že školačky vyměnila za zajaté džihádisty ze skupiny Boko Haram, nebo že za ně zaplatila tučné výkupné. Vláda to ale popírá.

Ministr pro informatiku Lai Muhammad BBC řekl, že propuštění bylo součástí dohody o příměří se skupinou Boko Haram. Administrativa kromě toho musela odrážet kritiku za to, že pro osvobození školaček nedělá dost.

Teď slíbila, že neopustí ani poslední stále zajatou dívku a udělá vše i pro její propuštění. Případ je hodně citlivý, protože připomněl události z roku 2014, kdy islamisté odvlekli 276 školaček, které chtěli použít jako manželky pro své bojovníky nebo sexuální otrokyně. Většinu z nich se úřadům podařilo dostat na svobodu, asi stovka se jich ale ke svým rodinám dosud nevrátila.

Jednání s islamisty

Vláda s džihádistickou skupinou vede rozhovory o možném příměří, což odhalila právě v souvislosti s propuštěním školaček z Dapchi. Jak uvedl ministr pro informatiku Muhammad, jednání už trvají nějakou dobu.

Vláda už dřív naznačila, že je ochotná s islamisty jednat - teď je to ale vůbec poprvé, co se nigerijským úřadům povedla nějaká významnější dohoda. Potlačení ozbrojených aktivit skupiny Boko Haram je jednou z priorit prezidenta Muhammadu Buharího.

Během devět let trvajících bojů se skupinou, která se přihlásila k organizaci Islámský stát, zemřely hlavně na severu a severovýchodě Nigérie tisíce lidí. Boko Haram chce vytvořit území, kde by vládla jeho přísná interpretace islámského práva. Asi nejvíce skupina bojuje proti západnímu stylu vzdělání a vzdělávání dívek.