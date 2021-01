Islamisté obsadili vojenskou základnu v Nigérii. Stovky lidí musely uprchnout z domovů

Nigerijští vojáci i stovky místních obyvatel museli uprchnout poté, co islamističtí povstalci získali kontrolu nad základnou u města Marte v severovýchodní Nigérii, informovala v sobotu agentura Reuters. Povstalci přitom zaútočili na Marte v oblasti Čadského jezera jen dva měsíce poté, co se místní lidé mohli díky vládnímu programu vrátit do svých domovů po vynuceném pobytu v jiných částech Nigérie.

