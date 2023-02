Gang v Nigérii zaútočil noži a holemi na volební komisi. Nejlidnatější africká země sčítá hlasy

Muži podle Reuters vtrhli do sčítacího centra ve čtvrti Alimosho a zaútočili na zástupce stran. „Gangsteři prostě přišli a začali vytahovat dýky a napadat každého zástupce Strany práce,“ popsal tajemník strany Jacob Sulemain poté, co vojáci útok odrazili.

Víkendové prezidentské a parlamentní volby v nejlidnatější africké zemi provázely technické problémy i několik násilných incidentů, při nichž například byly ukradeny registrační přístroje. Nyní probíhá sčítání a oznamování průběžných výsledků, což patrně bude trvat ještě několik dní.

V prezidentských volbách, které by mohly být nejtěsnější v dějinách Nigérie, jde o to, kdo do úřadu nastoupí po Muhammaduovi Buharimu. Mezi favority patří i kandidát středolevé strany Strany práce, podnikatel a bývalý guvernér státu Anambra Peter Obi, který má velkou podporu mezi mladými, zejména na jihu země.

Jeho hlavními konkurenty ze 17 dalších kandidátů jsou Bola Tinubu z vládní strany Všepokrokový kongres a Atiku Abubakar z opoziční Lidové demokratické strany.