Chamorrová, Cruz i Maradiaga. Nikaragujská policie zatkla dalšího možného kandidáta na prezidenta

Nikaragujská policie zatkla dalšího možného opozičního kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Je to už třetí zadržený potenciální vyzyvatel současné hlavy státu Daniela Ortegy za poslední týden, uvedla agentura AP. Policie podle ní Félixe Maradiagu vyšetřuje kvůli údajným zločinům, které „poškozují zájmy národa“. Mluvčí koalice, za níž by Maradiaga chtěl kandidovat, v úterý uvedl, že policie opozičníka při zadržení zbila.

