Nikdo mě netlačí ven, tvrdí Biden. Po předvolební debatě ale v průzkumech nadále posiluje Trump

Náskok amerického exprezidenta Donalda Trumpa na současnou hlavu státu Joea Bidena po jejím nejistém výkonu v předvolební debatě narostl v průzkumech připravovaných pro list The New York Times (NYT) na šest procentních bodů. Deník ve středu napsal, že to je pro Trumpa nejlepší výsledek v sondážích NYT od roku 2015. Biden mezitím vzkázal členům své kampaně, že navzdory četným výzvám z boje o znovuzvolení neodstupuje.

