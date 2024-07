Nikdo z FBI mi kvůli útoku nevolal, tvrdí Trump. Na místo střelby v Butleru se chce vrátit

Americký exprezident Donald Trump chce znovu navštívit město Butler ve státě Pensylvánie, kde se před dvěma týdny stal terčem neúspěšného atentátu. Uvedl to v pátečním prohlášení, aniž by oznámil termín plánované cesty. Také sdělil, že jej nekontaktoval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který podle deníku The New York Times (NYT) chce s Trumpem v souvislosti se střelbou mluvit. Washington 6:44 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle FBI kulka, která Trumpa zasáhla, mohla být roztříštěná na menší kousky | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Na západě Pensylvánie chce exprezident uspořádat shromáždění na počest 50letého Coreyho Comperatoreho, který při útoku střelce třináctého července přišel o život, a dalších dvou zraněných diváků. Trump tehdy z mítinku vyvázl s krví na tváři a na uchu, do kterého jej podle všeho zasáhla jedna z kulek útočníka.

„Vrátím se do Butleru v Pensylvánii na velký a krásný mítink na počest duše... Coreyho a těch odvážných vlastenců zraněných před dvěma týdny,“ uvedl prezidentský kandidát Republikánské strany na své sociální síti Truth Social. Avizoval při tom, že podrobnosti oznámí již brzy.

Na Trumpovu předchozí akci v Butleru konanou necelé čtyři měsíce před prezidentskými volbami zaútočil podle vyšetřovatelů 20letý muž z nedalekého předměstí Pittsburghu, který střílel puškou ze střechy budovy vedle dějiště mítinku. Motiv mladého útočníka, který byl na místě zastřelen, ani o dva týdny později není jasný, žádná jeho sdělení vysvětlující jeho plány či politické přesvědčení zatím úřady neobjevily.

Nejasnosti

Jisté nejasnosti přetrvávaly také ohledně toho, co přesně Trumpa do ucha zasáhlo. Exprezident po útoku nezveřejnil žádnou dokumentaci o ošetření v nemocnici a záběry pořízené při atentátu zásah kulkou do ucha jasně neukazují, byť tomu silně nasvědčují. Ředitel FBI Christopher Wray při slyšení v Kongresu uvedl, že není zcela jasné, zda Trumpa zasáhla „kulka nebo střepina“.

Šéf FBI se později k otázce vrátil a specifikoval, že „to, co zasáhlo bývalého prezidenta Trumpa, byla kulka“ vypálená atentátníkem. „Ať už byla celá nebo roztříštěná na menší kousky,“ citovala z prohlášení agentura Reuters. Vyjádření přišlo poté, co Trump a někteří jeho spojenci Wraye kritizovali za zpochybnění exprezidentových slov, že mu částí ucha prolétla kulka.

Trump v této kritice pokračoval v samostatném příspěvku, podle kterého Wrayovo vyjádření poškozuje „skvělé lidi pracující v FBI“. K prohlášení připojil snímek fotografa deníku NYT ze 13. července, na kterém je vedle exprezidentovy hlavy pravděpodobně zachycená letící kulka.

Trump také v odkaze na FBI uvedl, že mu „nikdo nezavolal, ani ze zvědavosti“. Deník NYT předtím s odvoláním na federálního činitele napsal, že FBI požádal o rozhovor s exprezidentem ve snaze vyplnit některé ze zbývajících mezer v obrázku o útoku střelce.