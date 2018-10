Japonská firma má odškodnit Jihokorejce za nucené práce během koloniální nadvlády

Japonská firma Nippon Steel & Sumitomo Metal musí odškodnit čtyři Jihokorejce za nucené práce, které vykonávali během pětatřicetileté koloniální nadvlády Japonska nad Koreou. Rozhodl o tom jihokorejský nejvyšší soud, který tak potvrdil verdikt z roku 2013. Podle agentury Reuters soudní rozhodnutí může poškodit diplomatické, ale i ekonomické vztahy obou zemí. Soul 10:22 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihokorejský nejvyšší soud při líčení se společností Nippon Steel & Sumitomo Metal. | Foto: Fotobanka Profimedia

Společnost Nippon Steel & Sumitomo Metal, která je druhým největším producentem oceli na světě, má každému z žalujících vyplatit 100 milionů wonů (1,9 milionu korun). Japonské ministerstvo zahraničí si kvůli případu předvolalo jihokorejského velvyslance.

Jihokorejský nejvyšší soud v úterý rozhodl, že právo bývalých dělníků na náhrady nebylo zrušeno smlouvou z roku 1965, která normalizovala diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi. Ocelárny už verdikt označily za hluboce politováníhodný. Než učiní další kroky, firma rozhodnutí jihokorejského soudu prozkoumá.

Čtyřiadevadesátiletý I Čun-sik je jediným žijícím žalujícím z čtveřice Jihokorejců. V rozhovoru s jihokorejskou televizí uvedl, že bylo srdcervoucí událost sledovat.

Někteří jihokorejští činitelé a experti se obávají, že rozhodnutí soudu by mohlo mít negativní dopad na vzájemné vztahy obou zemí. V případě, že firma odmítne odškodnění zaplatit, žalující strana by mohla požadovat zabavení majetku společnosti na území Jižní Koreje. To může vést k odchodu některých japonských podniků ze země a k omezení japonských investic. Jihokorejské ministerstvo zahraniční už v roce 2016 varovalo, že zabavení majetku firmy by mohlo vést k "nezvratné katastrofě" ve vztazích obou zemích.

Japonská diplomacie zdůraznila, že otázky odškodnění byly s konečnou platností uzavřeny smlouvou z roku 1965. Ministr zahraničí Taro Kono vyplácení reparací označil za nemyslitelné, verdikt jihokorejského nejvyššího soudu je podle něj v rozporu s normalizační dohodou. Na tu se odvolávaly i japonské soudy, které stížnosti Jihokorejců už dříve odmítly.

Japonsko okupovalo a ovládalo Koreu v letech 1910-1945. Neexistují žádné oficiální odhady počtu Korejců, kteří byli nasazeni na nucené práce v Japonsku, podle médií jich ale byly statisíce.