Obviněný manažer Nissanu Ghosna ve vězení nezůstane. Japonský soud mu odmítl prodloužit vazbu

Ghosn byl zadržen kvůli podezření, že v letech 2011 až 2015 uvedl o polovinu nižší výši svých kompenzací, než bylo skutečných deset miliard jenů (dvě miliardy korun).

Prokuratura původně tvrdila, že Ghosn zůstane ve vazbě nejméně do konce roku, protože byl znovu zatčen kvůli podezření, že podhodnotil příjmy také v dalších letech, a to až do března 2018. Stejnému podezření čelil i Kelly.

Nissan propustil Ghosna druhý den po jeho zatčení. Pochybení podle automobilky zorganizoval za pomoci Kellyho. Automobilka Renault, jejíž je rovněž Ghosn ředitelem, ponechala obviněného manažera ve funkci. Ghosnovo obvinění vyvolalo obavy o budoucnost automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Dosavadní vazba uvalená na Ghosna a Kellyho vypršela ve čtvrtek. Žádost prokurátorů o prodloužení vazby o dalších deset dnů soud v Tokiu zamítl.