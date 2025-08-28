Nízký stav vody je ve Varšavě už 200 dní. ‚Musíme se tomu přizpůsobit,‘ říká expertka
Řeka Visla se dlouhodobě potýká s hydrologickým suchem. Letos tento stav moniturují již 200 dní. „Hydrologické sucho je s každým rokem horší a období, kdy máme ve Visle málo vody, jsou stále delší,“ popisuje pro Český rozhlas Plus vedoucí oddělení technologie vody Varšavské správy vod a kanalizací Anna Zdanovič.
Mostu Podnětovského stojí u Národní stadionu ve Varšavě a pokud se na něj postavíme máme před očima nepřehlédnutelný, asi 20 m dlouhý, písečný jazyk. Na vrchu osazený dvěma stolky s lavičkami. „Ten ostrov před námi formálně neexistuje. Kdybychom na něm teď chtěli uspořádat nějakou akci, nemáme ji komu nahlásit. Ostrov by tu vůbec neměl být,“ vypráví zplnomocněnec varšavského magistrátu průmyslu Jan Piotrowski
„Je tam samozřejmě i naše vlajka čtvrti Visla. My si ho tak trochu anektovali a říkáme mu liduprázdný ostrov,“ popisuje Piotrowski a dodává, že ostrov je díky velmi specifickému písku takovým přírodním úkazem. „Je vážně čistý, jemný a děti ho samozřejmě milují. Také lidé, co plují po Visle se na něm rádi zastavují,“ vyzdvihuje oblíbenost ostrova mezi návštěvníky, ale i místními.
Podle zplnomocněnce je ale ostrov také smutným důkazem „hydrologického sucha“. „Je to obraz toho v jakém stavu je aktuálně Visla,“ říká Piotrowski.
Rozdíly hladiny
Hydrologickým suchem netrpí jen Varšava, ale celý region střední Evropy. Rozdílem ale je, že Visla v minulosti nepodlehla úplné regulaci koryta. Třeba ve Varšavě si její dno i celý pravý břeh zachovali divoký ráz. Tím spíš jsou teď na ní pozorovatelné dopady sucha, a to přímo v centru města.
„Nejlépe nám to popíšou čísla. Teď nám vodoměrná stanice na náplavce ukazuje 10 cm vody, ale to neznamená, že bychom tu s vodou maximálně do půli lýtek přešli na druhou stranu. Jsou tu totiž prohlubně,“ ukazuje Piotrowski na místo mezi pilíři mostu, kde jsou podle něj ještě 3 metry vody. „Proto tudy vede jedna z posledních tras, kde ještě mohou proplout lodě s pasažéry,“ dodává a upozorňuje, že většina řeky je už ale pro přívozy minimálně dva týdny uzavřena.
Přestože na konci srpna má Visla na tomto místě asi 10 cm, v budoucnosti se může zvednout až k 7 metrům. „Takové stavy jsme tu už měli. S tím pomáhá ten divoký pravý břeh, kde máme lužní les, který je takovou protipovodňovou bariérou. Opakovaně nám už pojal velké masy vody,“ vyzdvihuje Piotrowski výhodu lesa. Loni se tak podle něj Visla rozlila jen jednou, a to brzy na jaře. „Letos stále čekáme, a to je děsivé,“ dodává se znepokojením.
Sledování kvality vody
Projekt čtvrť Visla zpřístupňuje řeku obyvatelům. Učí je například trávit čas u vody nebo se snaží bořit mýty. Třeba, že Vislou proudí splašky a je tak špinavá, že se v ní nedá koupat. Plavat se v ní ale nesmí kvůli silným proudům.
Čistota Visly dosahuje druhé třídy z pěti a slouží i jako zdroj pitné vody části města. „Pokud jde o kvalitu vody, sledujeme její stav už několik desítek let,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení technologie vody Varšavské správy vod a kanalizací Anna Zdanovič. Dále popisuje, že za dobu sledování byli už svědky mnoha změn v kvalitě vody. Podle Zdanovič vyvolal změny hlavně vstup Polska do Evropské unie nebo vybudování mnoha čističek odpadních vod.
„Také sledujeme vliv sucha a nízký stav vody. Hydrologické sucho je s každým rokem horší a období, kdy máme ve Visle málo vody, jsou stále delší,“ říká Zdanovič.
Dnes je nízký stav vody už více než 200 dní. A podle vedoucí oddělení technologie vody Varšavské správy vod a kanalizací se nové situaci museli přizpůsobit.
Kromě hladiny řeky je sledován také stav dna, přes které se voda z řeky filtruje, než putuje před distribucí do kohoutků k další úpravě. Varšava navíc čerpá vodu i ze Zekříňského jezera a městská vodovodní síť už je uzpůsobená k dočasné změně vodního zdroje.
„Zatím nehrozí, že nám voda dojde,“ uzavírá Zdanovič, ale upozorňuje, že kvůli zhoršujícímu se suchu možná zanikne varšavská říční přeprava.