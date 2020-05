Počet lidí s covidem-19 v Nizozemsku překročil 40 000, nákaza se šíří pomaleji než dříve

Počet lidí nakažených koronavirem v Nizozemsku překročil hranici 40 000, když se od pátku zvýšil o 445 na současných 40 236. V sobotu o tom s odvoláním na zdravotnické úřady sedmnáctimilionové země informuje agentura Reuters. Komplikacím spojeným s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo dalších 94 pacientů. Smrtelná bilance se přiblížila hranici pěti tisíc, přesně činí 4987. Amsterdam 15:27 2. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na covid-19. (Ilustrační foto) | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

Nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví (RIVM) ale varoval, že skutečná bilance bude vyšší, neboť v oficiální statistice jsou zahrnuty jen potvrzené případy a ne všechny podezřelé případy jsou testovány.

Oficiální počty infikovaných a nakažených jsou v Nizozemsku v posledních dnech výrazně nižší oproti předchozím týdnům a tak se v zemi spekuluje o možnosti uvolnění protikoronavirových opatření. V jejich rámci jsou například od 15. března uzavřeny restaurace, bary a jiná zařízení umožňující soustředění většího počtu osob.

Omezení má platit do 19. května a premiér Mark Rutte již dal najevo, že návrat k předchozímu stavu zatím nebude možný. Pokud by se restaurace a podobné podniky měly otevřít, musely by patrně kromě řady hygienických opatření splnit podmínku udržení vzdálenosti mezi zákazníky a zaměstnanci minimálně půldruhého metru, aby se předešlo nové vlně infekce.