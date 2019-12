Nizozemsko bojuje proti emisím. Sníží rychlost na dálnicích, řidiči až na výjimky nepřekročí 100 km/h

Snížení rychlostního limitu na 100 km/h bude od března platit po celé zemi, v některých úsecích však úřady povolí rychlejší jízdu v noci mezi 19.00 až 6.00.

Nizozemsko k tomuto opatření přistoupilo poté, co v květnu tamní soudy kvůli neplnění národních emisních cílů pozastavily stavební povolení pro tisíce staveb od infrastruktury až po rodinné domy.

50 kroků k docílení stability, šéfka Evropské komise představila nový klimatický plán Číst článek

„Nezbývá než se zakousnout do kyselého jablka a rychlost snížit, jinak by ve stavebnictví mohly přijít o práci tisíce lidí. Nemohli bychom se na sebe podívat do zrcadla, kdyby lidé před Vánocemi přišli o práci,“ prohlásil nizozemský premiér Mark Rutte.

Balíček opatření, která mají snížit emise oxidů dusíku, vyvolávají odpor především mezi farmáři. Vláda na ně tlačí, aby rychle omezili vypouštění oxidů dusíku a amoniaku. Někteří zemědělci musí snižovat stavy prasat nebo chovy úplně zavírat. Pro ně má vláda vyhrazených 60 milionů EUR na kompenzace.

Farmáři již několikrát proti chystaným změnám protestovali, podle jejich názorů se na ně vláda zaměřuje nespravedlivě. Naposledy demonstrovali tento týden, kdy vyrazili do ulic i s traktory.

Rutteho vláda považuje snížení rychlosti za krátkodobé řešení emisí, ale neví, kdy bude moci rychlostní limit zase zvýšit. V plánu má mimo jiné i další zavádění oběhového hospodářství do nizozemského intenzivního zemědělství, které patří mezi hlavní zdroje emisí amoniaku. Příští rok chystá také novinky ve stavebnictví i v letectví.