Nizozemská vláda zakázala vstup do země izraelským ministrům. Měli vyzývat k násilí proti Palestincům

Nizozemská vláda schválila zákaz vstupu do země pro izraelské krajně pravicové ministry Becalela Smotriče a Itamara Ben Gvira. Zdůvodnila to tím, že oba ministři vyzývají k násilí proti Palestincům, informují v úterý nizozemská média. Nizozemsko také omezí vývoz zbraní do Izraele. Podle Smotriče nizozemská vláda podléhá lžím radikálního islámu.

Opatření kabinet premiéra Dicka Schoofa schválil v pondělí večer. Ministr zahraničí Caspar Veldkamp rozhodnutí vlády zdůvodnil situací v Pásmu Gazy, kterou podle něj nelze tolerovat ani hájit.

Ohledně dvou ministrů, kteří nebudou smět cestovat do Nizozemska, uvedl, že podporují násilí židovských osadníků na Západním břehu Jordánu proti Palestincům a že vyzývali k etnické čistce v Pásmu Gazy.

Nizozemské ministerstvo zahraničí si také předvolalo izraelského velvyslance. Nizozemská vláda rozhodla zpřísnit podmínky některých vývozních licencí pro zbraně, které by Izrael mohl používat na Západním břehu Jordánu či v Pásmu Gazy. Podle šéfa diplomacie Veldkampa je nyní fakticky vyloučeno, že by úřady vydaly nové vývozní licence k prodeji zbraní do Izraele.

Vláda schválila také další příspěvky, které budou financovat humanitární pomoc lidem v Pásmu Gazy.

‚Tolerance terorismu‘

Izraelský ministr financí Smotrič reagoval na rozhodnutí nizozemské vlády tvrzením, že mu záleží více na bezpečnosti Izraele než na možnosti navštívit Nizozemsko. Podle něj politici v této zemi a dalších evropských státech podléhají „lžím radikálního islámu“.

„V Nizozemsku a obecně v Evropě Židé od začátku tohoto století nežijí v bezpečí,“ řekl krajně pravicový ministr, který podporuje například připojení židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu k Izraeli.

V reakci na krok nizozemské vlády izraelský ministr národní bezpečnosti Ben Gvir označil Nizozemsko za místo, kde „je tolerovaný terorismus a teroristé jsou vítání“. Židé v evropské zemi podle ministra naopak čelí bojkotu, píše agentura AFP. Izraelské ministerstvo zahraničí si podle mluvčího povolalo nizozemského velvyslance.

Sankce na Smotriče a ministra národní bezpečnosti Ben Gvira zavedly v uplynulých měsících i další země, například Británie, Norsko, Kanada či Austrálie, píše agentura Reuters. V Evropské unii tak dosud učinilo jen Slovinsko, uvádí AFP.

Izrael v posledních dnech čelí silné kritice za velmi špatnou humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde od předloňského října bojuje s palestinským teroristickým hnutím Hamás.