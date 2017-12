Při požáru v Nizozemsku zahynuly dvě děti, podle sousedů Češi

„Děti neměly nejmenší šanci," řekl nizozemskému listu soused postižené rodiny Jan Jeuring, který na místo neštěstí dorazil jako první.

Před osmou hodinou ranní se chystal do práce, když uslyšel volání o pomoc.

Manželům, kteří v domě žili se svými dvěma dětmi, se podařilo dostat ven, podle Jeuringa se ale oheň rozšířil příliš rychle na to, aby bylo možné zachránit i děti. „Když slyšíte matku, jak křičí, že jsou její děti uvnitř, pronikne to až do morku kostí," řekl Jeuring.

Příčinu neštěstí vyšetřovatelé zatím oficiálně neoznámili, podle Jeuringa ale žena hovořila o „vánočním stromku v plamenech".

Podle Jeuringovy manželky Claudie neměla rodina v místě svého bydliště mnoho známých. „Zřejmě kvůli jazykové bariéře. Pocházejí z Česka a nemluví dobře nizozemsky," uvedla.

„Přišli o všechno," dodala Jeuringová a vyjádřila naději, že pro ně někdo vyhlásí internetovou sbírku. Při požáru zahynul podle listu De Telegraaf i pes postižené rodiny.