Z Karibiku do Nizozemska na plachetnici. Kvůli koronaviru se středoškoláci plavili domů přes oceán

Pět týdnů se 25 nizozemských středoškoláků plavilo na plachetnici přes Atlantik, aby se dostali domů z Karibiku. Původně plánované letecké spojení z Kuby do Nizozemska totiž kvůli pandemii způsobené koronavirem nebylo k dispozici. O svérázném návratu studentů, kteří do vlasti dorazili v neděli, informoval server zpravodajského magazínu Spiegel. Haag 22:23 26. dubna 2020

Studenti ve věku 14 až 17 let přiletěli do Karibiku na začátku března, aby se zde šest týdnů v rámci vzdělávacího programu zaměřeného na přírodovědu a udržitelný rozvoj plavili na plachetnici Wylde Swan postavené v roce 1920. Zhruba v polovině kurzu se ale ukázalo, že kvůli koronaviru budou muset změnit plány. Zpáteční let z Kuby byl totiž zrušen.

„Let zpátky už nebyl možný,“ konstatoval Christophe Meijer, který byl jedním z pořadatelů plavby. Jednou z možností bylo udělat si delší zastávku na ostrově Svatý Martin. Pobyt tam by se ale mohl klidně protáhnout i na několik měsíců a navíc na ostrově není zrovna nejlepší zdravotnictví. „Bylo nám rychle jasno: Jediná možná cesta domů vede přes vodu,“ poznamenal Meijer.

Se souhlasem rodičů bylo proto rozhodnuto o návratu na plachetnici. Někteří studenti reagovali s nadšením, pro další to bylo těžké. „Najednou šlo do tuhého,“ uvedl Meijer. Na ostrově Svatá Lucie studenti, trojice učitelů a 12 členů posádky ještě doplnili zásoby a nakoupili teplé oblečení i spoustu knih, aby na palubě nebyla dlouhá chvíle, a vydali se na 7 000 kilometrů dlouhou plavbu.

Do nizozemského Harlingenu dorazili v neděli. Po týdnech pobytu na malém prostoru s desítkami dalších osob si je rodiče vyzvedávali po jednom a vždy v patřičném odstupu, aby dodrželi nizozemské zdravotní předpisy.