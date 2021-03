Rutte by mohl být počtvrté nizozemským premiérem. Volební účast byla podle odhadů 81 procentní

Stávající nizozemský premiér Mark Rutte a jeho Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) je podle prvních povolebních odhadů stanice NOS na cestě k vítězství v parlamentních volbách. V parlamentu by mohli získat 35 ze 150 křesel, o dvě více než měli dosud, a Rutte by již počtvrté sestavoval vládu, píší agentury. Haag 22:37 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby v Nizozemsku podle prvních odhadů vyhrála strana stávajícího premiéra Rutte | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

Na druhém místě je s odhadem na zisk 27 křesel strana D66, kterou vede bývalá koordinátorka OSN pro Libanon a nyní ministryně zahraničního obchodu Sigrid Kaagová. D66 by si tak polepšila o osm křesel. Předvolební průzkumy dávaly šance na druhé místo také populistovi Geertu Wildersovi, ale v posledním okamžiku ho nespíš předstihla právě strana D66 a Wilders bude třetí.

Wildersova Strana pro svobodu (PVV), dosud největší opoziční strana, získala podle průzkumu u volebních místností 17 křesel, což je o tři mandáty méně než v posledních volbách před čtyřmi lety. Největší strany již před volbami vyloučily, že by s PVV spolupracovaly v rámci vládního kabinetu, píše AFP.

Volby do parlamentu se v Nizozemsku konaly neobvykle po tři dny, aby se předešlo kumulaci lidí během epidemie covidu-19. První dva dny měli právo přijít k urnám starší a nemocní spoluobčané, většina obyvatel hlasovala ve středu. Volební místnosti se zavřely ve 21.00. Volební účast byla podle odhadů 81 procent. Do parlamentu by se mohlo dostat až 17 stran ze 37, které se voleb účastnily.