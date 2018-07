Nizozemský ministr: Projděte se ulicí v Praze. Tam nechodí žádní migranti jiné barvy pleti, zbili by je

Kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Na nedávném uzavřeném setkání, jehož záznam ve čtvrtek unikl do médií, to řekl nizozemský ministr zahraničí Stef Blok. Člen Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho mimo jiné označil multikulturalismus za zkrachovalý koncept a pobouřil i občany Surinamu, když jejich zemi označil za příklad neúspěchu soužití více etnik.

Haag 13:34 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít