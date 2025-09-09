Nizozemsko vyšetřuje Snapchat. Platforma podle úřadů nechrání nezletilé před prodejem e-cigaret
Nizozemský úřad pro spotřebitele a trhy (ACM) zahájil vyšetřování americké internetové platformy Snapchat. Podezírá ji, že nechrání nezletilé uživatele před nelegálním prodejem elektronických cigaret, čímž porušuje povinnosti vyplývající z nařízení EU o digitálních službách (DSA). Úřad to uvedl v úterním oznámení.
Nařízení DSA po velkých platformách jako Snapchat vyžaduje mimo jiné dostatečnou ochranu mladistvých uživatelů. Úřad má indicie, že Snapchat selhává ve snaze bránit prodeji tabákových produktů uživatelům mladším 18 let. Nizozemské zákony on-line prodej elektronických cigaret a takzvaných vapovacích produktů zakazují.
„Bezpečné on-line prostředí je pro nezletilé velmi důležité. Platformy musejí přijmout opatření, aby zabránily prodeji nelegálních produktů prostřednictvím svých služeb,“ uvedl nizozemský úřad.
Nařízení DSA se vztahuje na velké platformy souhrnně označované zkratkou VLOP, z anglických slov Very Large Online Platforms.
Nizozemský úřad rovněž oznámil, že úzce spolupracuje s Evropskou komisí, pod jejíž jurisdikci Snapchat jakožto VLOP spadá. Úřad avizoval, že při vyšetřování se k případu nebude vyjadřovat. Není tak zatím jasné, jak dlouho vyšetřování potrvá.
Donucovací opatření
„Pokud vyšetřování zjistí, že Snapchat nedodržuje pravidla DSA, může úřad přijmout donucovací opatření, například ve formě závazných pokynů, pokut nebo příkazů s periodickými penále,“ dodal nizozemský úřad.
Evropská komise v květnu oznámila, že oficiálně zahajuje řízení s platformami pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos, a to rovněž podle nařízení DSA.
Hlavní zjištění z předběžného vyšetřování se podle Evropské komise týkají nedostatečných opatření pro ověřování věku a ochrany mladistvých před pornografickým obsahem.