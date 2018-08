V západní Evropě se vrací k povolání ponocného. Rozmáhají se takzvaní noční starostové

Oběťmi bouřlivého nočního života nemusejí být jen játra všech zúčastněných. Svou daň si tahle zábava vybírá taky u obyvatel velkých měst, kteří kvůli hluku na ulicích nemohou spát. Některá západoevropská města proto znovu zavádí něco na způsob ponocných. Název je ale vzletnější, říká se jim noční starostové. Mannheim (Německo) 10:25 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noční život (ilustrační foto) | Zdroj: Stock Exchange

Noční starosta má být jakýmsi prostředníkem a pomáhat při řešení sporů mezi obyvateli a návštěvníky barů nebo klubů. Sbírá také všechny stížnosti a vymýšlí, jak noční život ve městě líp uzpůsobit pro spokojenost všech stran.

Obrátit se na něj mohou třeba v Amsterdamu, Londýně, Curychu a nově i v Mannheimu. Západoněmecké město má takového člověka od středy. Nečekejme ale nikoho staršího v kravatě – nočním starostou je tam 27letý muž v džínové bundě.

Regionální televize RNF se Hendrika Meiera zeptala, jestli kvůli svému věku není tak trochu ve střetu zájmů. „Ano, to potvrzuji. Nočním životem žiju už několik let – pracoval jsem mimo jiné jako pořadatel. A založil jsem agenturu, která zprostředkovává koncerty. Podle mě jsou to zkušenosti, které mi teď budou užitečné,“ popisuje Meier. Ujišťuje přitom, že chce hájit zájmy všech obyvatel.

Platově vyjde práce nočního starosty asi na 30 tisíc korun, tedy hluboko pod německým průměrem. Radnice ale přepokládá, že Meier odpracuje asi jen 50 hodin měsíčně, hlavně o víkendech.