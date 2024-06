Noel Curran: Útok na veřejnoprávní média je útokem na demokracii. Evropská komise by měla přitvrdit

Veřejnoprávní média jsou ve střední Evropě pod sílícím tlakem. Na Slovensku dokonce vláda hodlá úplně zrušit veřejnoprávní rozhlas a televizi RTVS a nahradit ji novou organizací s novým ředitelem. „Slovensko je extrém. Snahu ovládnout média ale vidíme v celém regionu střední Evropy i jinde,“ potvrzuje generální ředitel Evropské vysílací unie EBU Noel Curran v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus. Interview Plus Bratislava 18:04 18. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Region střední Evropy je podle Noela Currana pod zvlášť silným tlakem | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Politický tlak na média se objevuje stále častěji. Situace na Slovensku je však podle ředitele Evropské vysílací unie EBU extrémní. Jde totiž o snahu naprosto demontovat stabilní zavedené vysílání. Politický tlak se ale podle něj nevyhýbá ani médiím komerčním.

„Veřejnoprávní média jsou jedním ze základních kamenů demokracie. Hrozby, nátlak a útoky na nezávislost médií veřejné služby jsou tedy útokem na demokracii. Mít v dnešním polarizovaném světě silná, nezávislá, důvěryhodná média veřejné služby, řádně financovaná, je pro moderní evropské demokracie naprosto nezbytné,“ vysvětluje Noel Curran.

Region střední Evropy je však podle Currana pod zvlášť silným tlakem. „Jinde se to dělo také, ale byl to spíše menší politický tlak. Média získala slušné finanční vyrovnání, jejich organizace se rozšiřovaly a rostly. Tento problém se tedy v žádném případě netýká jen Evropy, ale tady je to obzvlášť silné.“

„Koncesionářské poplatky poskytují mnohem větší míru jistoty. Způsobů financování je ale mnoho“ Noel Curren k otázce financování veřejnoprávních médií

Financování je přitom klíčovou složkou úspěšného fungování médií. Z hlediska Evropské vysílací unie však neexistuje jedna jediná správná metoda pro všechny. Do jisté míry to závisí na politické kultuře dané země a také na tom, jaké jsou záruky.

Šikmá plocha

„Koncesionářské poplatky poskytují mnohem větší míru jistoty. Pokud se zvolí financování přímo ze státního rozpočtu, pak musejí mít státy jistotu, že se to nebude každý rok měnit. Financování musí být vázáno na určitou pevnou dobu a musejí existovat záruky týkající se nezávislosti personálu a také nezávislosti zpravodajství,“ přibližuje šéf EBU Noel Curran.

Zároveň se ale v tomto ohledu obává případných dramatických změn v našem regionu, tedy že přijdou vlády, které budou chtít získat přímou kontrolu nad financováním a využijí to proti veřejnoprávním médiím jako nátlak nebo páku.

„Stačí se podívat na politické události na Slovensku. Pokud jde o politická prohlášení, která zazněla, velmi bych se obával, že vlády převezmou centrální kontrolu nad financováním veřejnoprávních médií,“ připouští Curran.

V některých zemích však přímé financování funguje, záruky se zde ale týkají i nezávislosti při obsazování vedoucích funkcí a nezávislosti zpravodajství a publicistiky.

„Musí se jednat o udržitelné financování, které bude zajištěno po určitou dobu a poté nezávislým způsobem přezkoumáno, ať už je to cestou charty, nebo čehokoli jiného. Nemůže to ale být tak, že se vládě znelíbí, jak o ní média mluví, a seškrtá jim finance. To je šikmá plocha, která vede ke katastrofě,“ varuje Curran.

Riziko vydírání a nápodoby

Obrovským rizikem je podle generálního ředitele EBU také to, že kdyby politici měli přímou kontrolu nad penězi, mohli by začít média vydírat. Myslet je ovšem třeba i na to, že vzájemná inspirace politiků ve stylu „Pojďme to udělat jako Orbán“ by rovněž mohla mít svůj vliv.

„Zemím, kde vlády ovládají média, rozbíjejí jejich nezávislost a omezují jejich financování, musí Evropská komise říct, že je to podle nové evropské legislativy nepřijatelné. Evropský zákon o svobodě sdělovacích prostředků totiž zakotvuje nezávislost a vůbec poprvé také odpovídající financování,“ upozorňuje Curran.

Následně Curran dodává, že „když toto bude Evropská komise podporovat a vyžadovat, když přitvrdí, budou se státy, které se vydají jinou cestou, dostávat do přímé konfrontace s Bruselem.“

Jaká je role EBU v celé debatě o legislativě a nezávislosti médií? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.