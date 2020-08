‚Funkce prezidenta je nad Trumpovy síly,‘ řekla Obamová na nominačním srazu demokratické strany

Donald Trump je špatný prezident, přináší chaos, rozděluje a zcela mu schází empatie. Během prvního dne nominačního sjezdu Demokratické strany to v úterý řekla bývalá první dáma Spojených států Michelle Obamová. Jediným způsobem, jak ukončit současný chaos, je podle ní dát na podzim hlas Joeovi Bidenovi. Milwaukee 7:14 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident USA Barack Obama a jeho manželka, někdejší první dáma Michelle Obamová | Foto: Jim Bourg | Zdroj: Reuters

Bývalého viceprezidenta na sjezdu, který je kvůli pandemii covidu-19 z valné části virtuální, podpořil i vermontský senátor Bernie Sanders či bývalý republikánský guvernér John Kasich.

„Naše hospodářství je v troskách, protože tento prezident virus příliš dlouho podceňoval,“ řekla Obamová v předtočeném projevu. Trump podle ní přináší Spojeným státům chaos, rozděluje společnost a zcela mu chybí empatie. „Donald Trump je špatným prezidentem pro naši zemi,“ dodala manželka bývalého šéfa Bílého domu Baracka Obamy.

Funkce prezidenta je podle ní zjevně nad Trumpovy síly. Jedinou nadějí, jak ukončit prezidentem způsobený chaos, je tak podle Obamové dát v listopadových volbách hlas Joeovi Bidenovi.

Bidena a Kamalu Harrisovou, která by se měla stát v případě vítězství viceprezidentkou, ve svém projevu na sjezdu podpořil i někdejší uchazeč o demokratickou nominaci do boje o Bílý dům, vermontský senátor Bernie Sanders. Podle něj je nyní ve hře budoucnost americké demokracie, hospodářství, ale i budoucnost planety.

„Máme prezidenta, co nejenže není schopný řešit krize, kterým čelíme. Ale taky nás vede cestou autoritářství. Tyto volby jsou nejdůležitější v moderních dějinách této země. Jde v nich o zachování naší demokracie. Během tohoto funkčního období se nemyslitelné stalo normou. Pokouší se zabránit Američanům, aby hlasovali při volbách, podkopává Americkou poštu, poslal vojsko a federální síly proti poklidným protestujícím. Pohrozil odkladem voleb a naznačil, že neodejde, pokud prohraje,“ řekl Bernie Sanders a své voliče ubezpečil, že Biden bude aspoň částečně prosazovat i Sandersovu agendu.

Nadcházející volby označil za „nejdůležitější v moderní historii“ USA. Kromě Sandersa v proslovech Bidena podpořilo i několik jeho dalších protivníků z klání o demokratickou nominaci.

Promluvil i bratr George Floyda

Na podporu demokratického kandidáta vystoupil na sjezdu i bývalý republikánský guvernér státu Ohio a známý Trumpův kritik John Kasich. Svou podporu soupeře současné hlavy státu označil za „vlasteneckou povinnost“.

„Jsem celoživotní republikán. Především mám ale odpovědnost ke své zemi. Proto jsem se rozhodl vystoupit na tomto sjezdu. V normálních časech by se něco takového zřejmě nikdy nestalo. Jenže tohle nejsou normální časy. Hrdě se hlásím k republikánskému dědictví. Je to Lincolnova strana založená na principech jednoty a vyššího smyslu. Ale to, čeho jsem byl svědkem za poslední čtyři roky, těmto principům odporuje,“ vysvětlil Kasich, proč bude ve volbách volit Bidena.

První ze čtyř večerů demokratického sjezdu, který se kvůli pandemii bude odehrávat z valné části virtuálně, moderovala ze studia herečka Eva Longoriová Bastónová. Projevy jednotlivých řečníků se pouštěly ze záznamu. Na dálku promluvil i bratr George Floyda, černocha, který na konci května zemřel při policejním zásahu. Philonise Floyd mimo jiné uvedl minutu ticha za černošské oběti policejního násilí.

V úterý Demokratická strana oficiálně vyšle Bidena jako svého kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Na sjezdu v ten den promluví jeho žena Jill či bývalý prezident Bill Clinton. Následující den vystoupí předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, viceprezidentská kandidátka Kamala Harrisová a exprezident Barack Obama. Poslední den sjezdu bude patřit závěrečnému projevu Joea Bidena.

Původně se měl sjezd demokratů konat v Milwaukee ve státě Wisconsin. Očekávala se účast až 50 tisíc lidí. Plány ale překazila pandemie covidu-19, kvůli které demokraté přesunuli program sjezdu z valné části na internet.

Trump dál zpochybňuje volby

Do základny virtuálního srazu Demokratů města Wisconsin přijel v pondělí i Donald Trump. Ten si paralelně se sjezdem Demokratů naplánoval návštěvu několika pro volby klíčových států. Ve Wisconsinu mimojiné Trump potvdil, že svou řeč, kterou oficiálně přijme nominaci na prezidenta chce provést ve čtvrtek.

Prezidenta Trumpa republikáni formálně nominují svým kandidátem příští týden. Také republikánský sjezd bude kvůli pandemii značně omezený. Trump chce navzdory kritice svou stranickou nominaci přijmout přímo v Bílém domě. Svého soupeře Bidena prezident krátce před začátkem demokratického sjezdu označil za „loutku levicových extremistů“ a „trojského koně socialismu“.

Navzdory současným pro Trumpa nepříznivým výsledkům v pondělí současný americký prezident své voliče uklidňoval. Řekl, že „volby prohraje jen v případě, že budou zmanipulované.“