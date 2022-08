Mezi nejhledanějšími zločinci ve Španělsku je i Čech. Policie ho kdysi dopadla, tuzemské úřady ho pustily

Mezi nejhledanějšími zločinci ve Španělsku je i čtyřiačtyřicetiletý Čech Norbert Köhler, který byl v Česku odsouzen za aktivity takzvaného Berdychova gangu. Informují o tom španělská média. Köhler byl zařazen do desítky nejhledanějších zločinců, s pátráním po kterých španělská policie požádala o pomoc veřejnost. Madrid 11:19 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čech Norbert Köhler | Zdroj: Policie ČR

Z desetičlenného seznamu zveřejněného na konci května se španělské policii podařilo dopadnout tři zločince.

Naposledy španělští kriminalisté slavili úspěch tento týden, když v Alicante zadrželi Diega Daría Gonzáleze Ghersiho odsouzeného v roce 2008 za sexuální zneužití své nezletilé dcery. Pátrání po muži výrazně komplikoval fakt, že výrazně pozměnil svůj vzhled.

Mezi sedmi zločinci, o kterých se policie domnívá, že by se mohli nacházet ve Španělsku, je i Čech Norbert Köhler.

Španělští vyšetřovatelé ho vyšetřují kvůli převozu 212 kilogramů kokainu a praní špinavých peněz získaných z pašeráctví drog. Pátrání je po něm ve Španělsku vyhlášeno i v souvislosti s činy, za které byl odsouzen v Česku.

Dalších pět mužů a jednu ženu španělská policie hledá kvůli vraždě, organizaci prostituce či pašování drog a zbraní.

Köhler byl do roku 2007 ve španělském vězení, kde si odpykával sedmiletý trest za padělání platebních karet. Španělsko následně vydalo muže do Česka kvůli kauze dovozu kokainu z Ekvádoru. Poté, co byl na základě rozhodnutí Ústavního soudu propuštěn z vazby, však z Česka opět uprchl.