Německo zvažuje znárodnění části plynovodu Nord Stream 2, mohl by jím téct zkapalněný plyn od Baltu

Jak informuje agentura Reuters, je možné, že by Německo zestátnilo část plynovodu, který se nachází na jeho území. Od zbytku plynovodu by ho odřízlo a vedlo k Baltskému moři, kde by vzniknul nový terminál na zkapalněný zemní plyn.

Podle mluvčí Kremlu, Dmitry Peskova, nemůže Moskva přímo rozhodnutí komentovat. Dodal, že by návrh museli první vidět právníci.

Ruská společnost Gazprom dokončila Nord Stream 2 na konci minulého roku. Měl zdvojnásobit dopravu plynu z Ruska do Německa. Po Ruské invazi na Ukrajinu ale Olaf Scholz oznámil, že plynovod nebude spuštěný, což silně narušilo vztahy Německa a Ruska.

V posledních týdnech se postupně zmenšuje množství plynu, které do Německa z Ruska putuje. Německo se kvůli tomu snaží najít nouzové zdroje plynu, nejvíce se soustřeďuje na terminály zkapalněného plynu, které kotví u břehů moří. Na ruském plynu je nejvíce závislé východní a jižní Německo, které by na rozmanitosti zdrojů mělo prospěch.