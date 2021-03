Za ekologickou havárii dostal ruský Norilsk rekordní pokutu. Zaplatil 43,5 miliardy korun

Ruský těžební gigant Norilsk Nickel zaplatil v Rusku rekordní pokutu 146,2 miliardy rublů (43,5 miliardy Kč), kterou firmě vyměřil soud za ekologické škody při loňském úniku jedovatých látek z elektrárny u města Norilsk za polárním kruhem. Oznámila to ve středu podle agentury AFP firma. Moskva 14:32 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekologická havárie u ruského polárního města Norilsk | Zdroj: Reuters

Loni v květnu z nádrže tepelné elektrárny u města Norilsk uniklo přes 21 000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 000 tun ropy.

Elektrárna, z níž palivo uniklo, patří energetické společnosti NTEK, která spadá pod firmu Norilsk Nickel. Většina ropy se podle ekologů vylila do řeky Ambarnaja a jejích přítoků, část se vsákla do půdy. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, které je bohaté na ryby.

Ekologická havárie podle agentury Reuters rozzuřila ruského prezidenta Vladimira Putina. Zaplacení pokuty, která je doposud největším finančním postihem za ekologické škody v Rusku, nařídil firmě Norilsk Nickel začátkem února arbitrážní soud v Krasnojarsku. Firma se původně chtěla proti rozhodnutí soudu odvolat, později ale svůj postoj přehodnotila.

Norilsk se 180 000 obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Město bylo postaveno okolo podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým producentem niklu, platiny a palladia.