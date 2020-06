Arktický Norilsk čelí ekologické katastrofě. Putin vyhlásil stav nouze, obnova má trvat nejméně 10 let

Z nádrže tepelné elektrárny u ruského polárního města Norilsk uniklo minulý týden přes 21 tisíc tun ropy. Vsákla se do půdy, znečistila dvě řeky. Prezident Vladimir Putin ve středu schválil vyhlášení nouzového stavu, které má uspíšit likvidaci ekologické havárie. A ruská vláda vyšle ve čtvrtek do oblasti na pomoc 100 lidí. Moskva 14:37 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekologická havárie u ruského polárního města Norilsk | Zdroj: Reuters

Představitelé Greenpeace mluví o úniku 21 tisíc tun ropy v Rusku jako o jedné z největších ekologických havárií v oblasti Arktidy. Dokonce ho srovnávají s jednou z nejhorších ekologických havárií způsobených člověkem v historii, a to s nehodou amerického tankeru Exxon Valdez u pobřeží Aljašky v roce 1989.

Tisíce tun paliva a maziv unikly minulý pátek 29. května ze zásobníku společnosti, která je dceřinou firmou Nornikelu, předního světového výrobce niklu a palladia.

Tamní úřady ale zareagovaly až o dva dny později. „Místní úřady se havárii patrně snažily co nejdéle ututlat. Když jsem si o tom dnes ráno četl, tak jsem si říkal, že by se to dalo přirovnat k černobylské katastrofě z roku 1986, kdy moskevské vedení také dlouho pořádně nevědělo, co se tam vlastně stalo,“ míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil prošetřit možné zamlčování informací. Šéf Kremlu také v přímém televizním přenosu káral vysoce postavené hodnostáře, že se o všem dozvěděli příliš pozdě a nedokázali správně reagovat. „Proč se úřady o tom, co se stalo, dozvěděly až po dvou dnech? Budeme se dozvídat o mimořádných situacích ze sociálních sítí?“ rozčiloval se ruský prezident.

Putin také pohrozil vyšetřováním řediteli energetického podniku, kterému elektrárna patří. Věcí se už zabývá generální prokuratura.

Zamořená voda i půda

Do okolní půdy se vsáklo asi 6000 tun paliva. Většina, asi 15 tisíc tun, se ho ale vlila do vody. Ropa zamořila mimo jiné řeky Daldykan a Ambarnaja, která se vlévá do jezera Pjasino, odkud vytéká stejnojmenná řeka, která ústí až do Karského moře.

Podle šéfky úřadu pro ochranu přírody Světlany Radionovové jsou znečištěné toky asi 20 kilometrů od místa havárie. Dle odhadů ruské prokuratury ropa zamořila plochu celkem asi 180 tisíc m².

Podle ministra pro mimořádné situace Jevgenije Ziničeva se podařilo zachytit část kontaminované vody a půdy. Práce ale komplikuje to, že k úniku došlo v obtížně dostupné oblasti. Podle Ziničeva budou potřeba rozsáhlé práce v tocích řek. Otázkou je také to, jak se zbavit kontaminované půdy a zachyceného paliva.

Gubernátor Krasnojarského kraje Alexandr Uss varoval, že se možná bude muset zapálit. Vůči tomu už se ale ohradilo ruské ministerstvo přírodních zdrojů. To odhaduje, že potrvá minimálně deset let, než se obnoví ekosystém po havárii u města Norilsk.

Příčiny havárie

Město Norilsk se 180 tisíci obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Podle předběžných informací palivo uniklo poté, co se v teplárně zhroutily podpěry zásobníků.

Zásobníky sloužily podle nepotvrzených informací několik desetiletí. Je také možné, že se na nich podepsalo tamní klima, které je velmi nehostinné. V zimě klesají teploty v Norilsku desítky stupňů pod nulu.

„Řada odborníků vyslovila po týdnu názor, že k havárii došlo proto, že se v této oblasti řada staveb zakládá na věčně zmrzlé půdě, která začíná při klimatických změnách povolovat. A protože opory nádrže se zhroutily velmi náhle, tak je tu podezření, že je to způsobeno táním věčně zmrzlého podloží. Je otázkou, kolik dalších staveb v celé té oblasti za polárním kruhem od Kamčatky po Murmansk je takovými haváriemi ohroženo,“ uzavírá Dvořák.