Norské parlamentní volby dle odhadů vyhrála sociální demokracie. Premiér Störe by tak zůstal u moci
Pondělní parlamentní volby v Norsku podle odhadů vyhrála sociálnědemokratická Dělnická strana premiéra Jonase Gahra Störeho. Na Störeho vítězství nad pravicovými a pravicově populistickými stranami, které se očekávalo, se shodují deník VG a televize NRK i TV2. Oficiální výsledky budou dostupné patrně v úterý.
Odhady levicovému bloku Dělnické strany a čtyř dalších menších stran slibují ve 169členném parlamentu 87 křesel, zatímco pravicové strany získají 82 mandátů, uvedla agentura Reuters.
Volební vítězství by znamenalo, že premiér Störe, který nyní vládne se svou stranou menšinově, zůstane u moci. Reuters nicméně poznamenal, že Störe zůstane v prosazování důležitých zákonů a rozpočtů odkázán na menší strany levicového bloku, což povede k náročným debatám a jednáním o řadě citlivých otázek, jakou jsou vyšší daně pro bohaté, další průzkum ropných nalezišť či vyřazení izraelských investic ze státního fondu.
Hlavními tématy předvolební kampaně byly obavy o růst životních nákladů, zachování kvality veřejných služeb a neklid v mezinárodní politice včetně pokračující ruské invaze na Ukrajině či izraelské ofenzivě v palestinském Pásmu Gazy proti teroristickému hnutí Hamás.