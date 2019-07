Na památníku obětí Breivikova útoku se objevil hákový kříž, policie dopadla dva podezřelé

Norská policie v pondělí zadržela dva muže podezřelé z toho, že nasprejovali na památník obětem teroristického útoku v Oslu a na ostrově Utöya hákový kříž. Informovala o tom agentura AFP. Norsko si v pondělí připomnělo osmé výročí atentátů, při kterých pravicový extremista Anders Behring Breivik zavraždil celkem 77 lidí. Oslo 9:49 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozený památník 77 obětem teroristického útoku, který v 22. července 2011 spáchal Anders Breivik | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Památník, který vandalové poškodili, stojí ve městě Tönsberg, zhruba 70 kilometrů jižně od metropole Osla.

Žulový blok je jedním ze skupiny pomníků, které obdržela ta norská města, z nichž pocházely oběti teroristických útoků z 22. července 2011.

Poškození památníku si obyvatelé Tönsbergu všimli brzy ráno, večer policie pak na twitteru oznámila, že dopadla dva podezřelé ve věku kolem dvaceti let. „Je to hrozné,“ komentovala čin norská premiérka Erna Solbergová. Podle ní je těžké si představit, že by motiv činu nebyl politický.

Norové si v pondělí připomněli na řadě akcí výročí nejhoršího násilného činu od konce druhé světové války. Pravicový extremista Breivik 22. července 2011 zaútočil nejdříve ve vládní čtvrti v centru Osla, kde jím nastražená bomba zabila osm lidí.

Terorista tak odpoutal pozornost a v převlečení za policistu se vydal na ostrov Utöya, kde v té době bylo více než 500 mladých lidí, z nichž 69 během hodinu a půl trvajícího řádění zastřelil.

Soud jej za to později poslal na 21 let do vězení. Trest může být opakovaně prodlužován až do jeho smrti.