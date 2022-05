Nizozemsko koncem května přestane odebírat ruský plyn. Přerušení dodávek očekává i Dánsko

Nizozemská plynárenské společnost GasTerra přestane od 31. května odebírat plyn od ruské plynárenské společnosti Gazprom, protože odmítá přistoupit na požadavky Moskvy na platby v rublech. V pondělí to oznámila GasTerra, která nakupuje plyn a obchoduje s ním jménem vlády. Přerušení dodávek očekává i dánská firma Orsted. Amsterodam/Kodaň 18:40 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemská vlajka | Zdroj: Reuters Connect

Smlouva GasTerry s Gazpromem je platná do 30. září. Gazprom měl do té doby dodat do Nizozemska ještě dvě miliardy metrů krychlových plynu. GasTerra dodala, že nečeká omezení dodávek, protože si již plyn nasmlouvala jinde.

Nizozemský ministr energetiky Rob Jetten na twitteru ujistil, že rozhodnutí nebude mít žádný dopad na fyzické dodávky plynu nizozemským domácnostem.

GasTerra v prohlášení uvedla, že se rozhodla nepřijmout systém plateb, který požadovalo Rusko. Domnívá se, že by tak mohla porušit sankce Evropské unie. Způsob platby podle ní představuje mnoho finančních a provozních rizik.

Také největší dánská energetická společnost Orsted v pondělí varovala, že jí Gazprom zřejmě přeruší dodávky, protože odmítla platit v rublech.

Zastavení plynu z Ruska by však nemělo bezprostředně ohrozit dodávky plynu do Dánska a dánská energetická agentura má připravený plán pro případ, že by byl plynu nedostatek. Orsted očekává, že bude možné nakupovat plyn na evropském trhu.

Z Ruska do Dánska nevede přímo žádný plynovod, což znamená, že Moskva nebude moci dodávky do země přímo zastavit.

Orsted již dříve uvedl, že jeho smlouva s Gazpromem pokrývá převážnou většinu spotřeby plynu v Dánsku a na celkových dodávkách ruského plynu do Evropy, které loni činily zhruba 155 miliard metrů krychlových, se podílí zhruba 1,5 procenta.

Orsted v roce 2017 prodal svá ropná a plynová aktiva, aby se mohl zaměřit na větrnou energii na moři. Ponechal si ale dlouhodobou smlouvu s Gazpromem na dodávky plynu, která platí do roku 2030, napsala agentura Reuters.

Rusko již přerušilo dodávky plynu do Polska, Bulharska a Finska, protože země odmítly platit za dodávky v rublech. Firmy z Německa, Itálie a Francie uvedly, že se zapojí do systému plateb v rublech, aby si udržely dodávky.