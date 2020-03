‚Při špatném snímání je možné se nakazit.‘ Světová zdravotnická organizace nepodporuje nošení roušek

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 . Nic nenaznačuje tomu, že by to něčemu pomohlo, konstatoval v pondělí koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti, je Česká republika. Ženeva 20:23 30. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko je jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Ryana roušky představují spíš dodatečná rizika, když je lidé nesprávně snímají. Právě při tom se prý totiž mohou nakazit. „Naše rada: Nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen,“ řekl v pondělí Ryan.

Rakousko v pondělí oznámilo, že od středy zavede povinnost nošení roušek při nakupování. Roušky budou lidem rozdávány u vchodů do obchodů. Německý ministr zahraničí Heiko Maas v pondělí nevyloučil, že by takové opatření mohlo být zavedeno také v Německu. „Pokud to má smysl, neměli bychom něco takového vylučovat," řekl sociálnědemokratický (SPD) politik deníku Bild.

Podle Maase ale musí být jisté, že roušky člověka nebo lidi v jeho okolí skutečně ochrání. „Nemá smysl si pověsit na obličej něco, co nemá vůbec žádný ochranný účinek,“ řekl Maas.

V České republice je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce o víkendu vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušky na veřejnosti. Video vyzývající lidi k nošení roušek prý Babiš poslal většině evropských prezidentů a premiérů.

Ryan z WHO se v pondělí opatrně optimisticky vyjádřil také k dalšímu vývoji epidemie v Itálii, která je nejpostiženější zemí v Evropě. Podle něj by omezení pohybu a další opatření z uplynulých dnů měly vést k brzké stabilizaci epidemie, ale i poté bude třeba ostražitosti.

„Doufáme, že Itálie a Španělsko už tam téměř jsou, vir se nevyčerpá sám od sebe, je třeba ho unavit úsilím v oblasti veřejného zdravotnictví,“ poznamenal expert WHO.

