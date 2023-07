Na opravu katedrály Notre-Dame dorazily dubové části krovů. ‚Vydrží stovky let,‘ ujišťuje řemeslník

Pařížská katedrála Notre-Dame má za sebou další důležitou etapu rekonstrukce po ničivém požáru před čtyřmi lety. Plameny tehdy spálily vysokou věž z 19. století i část střechy. A právě její základy teď řemeslníci dávají znovu dohromady. Nákladní loď přivezla po řece Seině až do Paříže části dřevěných krovů, kterou budou tvořit základ nové střechy. Paříž 8:11 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít A právě teď po Seině připlouvá 80 metrů dlouhá loď a na ní dřevěná nosná konstrukce pro katedrálu Notre-Dame | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Z nábřeží Montebello je krásně vidět na celou katedrálu Notre-Dame. Na ní je už od časného rána spousta řemeslníků a kolem katedrály dokola jsou tři vysoké jeřáby. A právě teď po Seině připlouvá 80 metrů dlouhá loď a na ní dřevěná nosná konstrukce pro katedrálu Notre-Dame.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ke katedrále Notre-Dame připluly nové krovy. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu ve Francii Martina Baluchy

„Díky těmto kusům budeme moct postavit střechu a loď katedrály. Zároveň to znamená, že se koncem roku bude nad Paříží znovu tyčit slavná silueta katedrály s vysokou dřevěnou věžičkou. Kolem budovy ale stále bude lešení a pokrývači budou mít svou práci stále před sebou,“ řekl Radiožurnálu generál Jean-Louis Georgelin.

Ten je vedoucí rekonstrukce pařížské katedrály Notre-Dame. Nákladní loď do Paříže přivezla části krovů, které jsou vyrobené z masivního dubového dřeva. Jeřáby je v létě zvednou na střechu katedrály a řemeslníci je tam postupně upevní.

Kolem katedrály Notre-Dame stojí tři vysoké jeřáby | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Tyhle dřevěné konstrukce vydrží stovky let. Známe krovy, které jsou z 12. století. Pokud se do střechy nedostane voda, tak dubové dřevo neshnije a vydrží opravdu dlouho. V tom není žádný problém,“ popsal Édouard Neil.

Pracuje v jedné z tesařských dílen, které se podílejí na přestavbě katedrály Notre-Dame. Nosné konstrukce vyráběl tým šesti lidí. Práce jim zabraly zhruba měsíc.

„Obdivuji řemeslníky z 19., 16., 14. i 12. století. My tady obnovujeme díly ze všech historických etap výstavby katedrály Notre-Dame. V každém z těchto období je vidět velká dávka geniality,“ je nadšený Neil (s přilbou) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Obdivuji řemeslníky z 19., 16., 14. i 12. století. My tady obnovujeme díly ze všech historických etap výstavby katedrály Notre-Dame. V každém z těchto období je vidět velká dávka geniality,“ je nadšený Neil.

Každý díl nosné konstrukce nové střechy váží zhruba sedm tun. I proto bylo výhodné je přepravovat právě po Seině. Řemeslníci už řeku využili pro přepravu kamenů potřebných pro rekonstrukci katedrály.

„Kdybychom nevyužili říční cestu, tak bychom museli vše naložit na zhruba 40 tisíc kamionů. Na tom je jasně vidět ekologický přínos. Zároveň je tento způsob přepravy spolehlivý a dochvilný. Na Seině je určitě méně kolon než na silnici,“ potvrdil ministr dopravy Clément Beaune.

Pařížanka Cathy sledovala na nábřeží před katedrálou přívoz částí dřevěných krovů. Před čtyřmi lety viděla katedrálu v plamenech | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Jednotlivé etapy rekonstrukce sledovaly přímo na nábřeží i desítky Francouzů, kteří před čtyřmi lety viděli katedrálu v plamenech.

„Od začátku až do konce to byla velmi dojemná noc. Všichni jsme zůstali na nábřežích a viděli jsme pád věžičky z 19. století. To bylo hrozné. Nikdo tomu nemohl uvěřit. Katedrála Notre-Dame je srdce Paříže. Ve středověku byla podstatně vyšší než všechny okolní budovy. Je neuvěřitelné ji teď vidět růst z popela a z kamene,“ popisuje jedna z přihlížejících.

Řemeslníci už zrestaurovali varhany i vitráže. V následujících měsících se budou soustředit na stavbu vysoké dřevěné věžičky. Vedoucí prací generál Jean-Louis Georgelin věří, že se katedrálu podaří otevřít v termínu – tedy v prosinci příštího roku. I potom budou ale pokračovat opravy a práce především ve venkovní části katedrály.

Vedoucí rekonstrukce katedrály generál Jean-Louis Georgelin a ministr dopravy Clément Beaune (zleva) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas