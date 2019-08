Jak odstranit olověný prach v okolí Notre-Dame? Ve hře je neprodyšný sarkofág nebo chemie

V Paříží začínají čistit okolí katedrály Notre-Dame od olověného prachu. Ten se do blízkosti katedrály dostal po jejím dubnovém požáru a následné rekonstrukci. Nejnovější měření u některých lidí potvrdila vyšší koncentraci olova v krvi. Odbory a místní sdružení požadují proto vytvoření neprodyšného sarkofágu kolem celé katedrály. Takové opatření je však podle pařížské radnice příliš komplikované a s olověným prachem chce bojovat jinak. Paříž 19:02 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Detail katedrály Notre-Dame po požáru | Foto: Stephane de Sakutin | Zdroj: Reuters

Při dubnovém požáru pařížské katedrály shořelo podle dostupných zdrojů více než 400 tun olova, a to hlavně ze střechy a úzké věže z 19. století, která se při požáru zřítila. Olověné částice se následně dostaly do okolí katedrály - hlavně na náměstí před katedrálu a na nedaleká nábřeží.

Podle investigativního serveru Mediapart různá laboratorní měření potvrdila, že koncentrace olova na některých místech o hodně převyšují povolené normy. Například přímo v katedrále mají být naměřené hodnoty až 740 krát vyšší, v okolních ulicích dokonce až 800 krát.

Nebezpečné olovo

Pařížská radnice proto podnikla preventivní kroky a uzavřela koncem července dvě školy, ve kterých se o prázdninách pro děti pořádaly volnočasové aktivity. Snaží se tak předejít možné otravě olovem, která je u dětí pravděpodobnější, protože se jejich nervový systém teprve vyvíjí.

Vdechnuté olovo se může rozšířit do mozku, ledvin a jater a způsobit otravu - tzv. saturnismus - který může za další nevratná neurologická onemocnění.

Odbory i různá sdružení chtějí nyní celou katedrálu izolovat a umístit nad ní neprodyšný sarkofág. „Dalo by se uvažovat o velkém stanu s kovovou strukturou a kolem by byla plachta. Bylo by jich víc a mezi sebou by byly teplotně uzavřené,“ řekl pro televizi France 24 Benoit Martin z odborové centrály CGT.

Pařížská radnice se podobnému opatření nabrání, nicméně tvrdí, že by bylo příliš komplikované.

Odstranění prachu

Kvůli vysoké koncentraci olověného prášku v okolí slavné památky, je pozastavena její rekonstrukce. Pokračovat by měla od příštího týdne za přísnějších bezpečnostních podmínek. Rektor katedrály Notre-Dame v rozhovoru pro rádio Europe 1 zdůraznil, že všichni, kdo pracují na rekonstrukci památky, budou muset projít dekontaminační sprchou.

Olověný prach má být z katedrály odstraněn dvěma způsoby. Jednou z nich je aplikace speciálního gelu, který by do sebe měl částečky olova nasát. Rozetření gelu by mělo trvat jeden den, pak by měl tři dny schnout. Poté bude možné jej i s částečky olova setřít.

Druhou metodou je aplikace chemické látky, která by měla zlepšit vlastnosti speciálního nátěru na kontaminované plochy. Pařížská radnice chce být s těmito pracemi hotova do začátku školního roku.