'Znásilnil mě.‘ Súdánka po vynuceném sňatku zabila svého manžela, soud ji poslal na smrt

Devatenáctiletá Núra Husejnová se před nechtěným manželstvím pokusila utéct, rodina ji však provdala lstí. Dívka se brání tím, že zabila v sebeobraně poté, co ji manžel za pomoci tří mužských příbuzných znásilnil. Soud v Chartúmu ji ve čtvrtek na základě práva šaría odsoudil k trestu smrti oběšením. Mezinárodní kampaň teď žádá súdánského prezidenta, aby Husejnové udělil milost, informuje agentura Reuters. Chartúm 15:18 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Násilí páchané na ženách a nedospělých dívkách je v Súdánu běžné a ochrana Súdánek ze strany státu je velmi slabá. Dětská manželství jsou v zemi legální a tamní zákony nepočítají ani se znásilněním uvnitř manželského svazku (na ilustračním snímku súdánské dívky). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Núra Husejnová před soudem uvedla, že její otec uzavřel dohodu s rodiči ženicha už v době, kdy jí bylo šestnáct let. Vypověděla také, že se tehdy odmítla podvolit a uprchla před vynuceným manželstvím k tetě, kde žila tři roky.

K rodičům, kteří bydlí na předměstí hlavního města Chartúmu, se Husejnová vrátila letos v dubnu. Otec jí totiž vzkázal, že sňatek zrušili. Po příjezdu však podle svých slov zjistila, že ji rodina obelstila a přípravy na svatbu jsou v plném proudu.

Zvolili smrt

Popsala také, že po svatebním obřadu, který absolvovala z donucení, odmítala s manželem spát.

Šestý den po svatbě ji manžel znásilnil s pomocí tří mužských příbuzných, kteří dívku přidržovali. Husejnová dále tvrdí, že následující den se ji manžel pokusil znásilnit podruhé a ona se mu bránila; během zápasu ho pak smrtelně zranila nožem. Když to řekla rodičům, otec ji odvedl na policii a poté se jí zřekl.

Náboženský soud, před nímž Núra Husejnová po činu skončila, ji v dubnu uznal vinnou z promyšlené vraždy a tento čtvrtek nad ní vynesl verdikt: smrt oběšením. Dívčiným obhájcům zároveň sdělil lhůtu 15 dní na případné odvolání.

A teenager who was forcefully married and raped by her husband has been sentenced to death. Activists want #JusticeForNoura. #MeToo pic.twitter.com/FKrVCJNNiI — Anonymous️ (@YourAnonRiot) 10. května 2018

„Podle (náboženského) práva šaría může manželova rodina vymáhat buď peněžní odškodnění, nebo smrt. Zvolili smrt, a teď byl vynesen rozsudek,“ řekl reportérce Reuters zástupce hnutí Afrika Youth Movement, který rozhodnutí sledoval přímo o soudu.

„Núřini právníci říkají, že se proti verdiktu hodlají odvolat, ale potřebujeme také silnou mezinárodní podporu od organizací jako Africká unie, OSN a Evropská unie.“

Súdánské ženy mají velmi omezená práva a možnost volby. Súdán zastává 165. místo z celkových 188 na žebříčku nerovnosti pohlaví OSN (Gender Inequality Index), který komplexně porovnává postavení žen vůči mužům v oblastech přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, účasti na politickém životě a postavení na pracovním trhu.

'Núra není zločinec'

Násilí páchané na ženách a nedospělých dívkách je v zemi běžné, připomíná s odvoláním na OSN Reuters, a ochrana Súdánek ze strany státu je velmi slabá. Dětská manželství jsou v Súdánu legální a tamní zákony nepočítají ani se znásilněním uvnitř manželského svazku.

Dívkám je z vágní zákonné definice povolen sňatek ve chvíli, kdy vstoupí do puberty. Zákon také stanoví, že provdáno může být i desetileté děvče, pokud to jejímu poručníkovi schválí soudce. Každá třetí Súdánka se provdá před osmnáctým rokem, uvádí OSN.

„Núra není zločinec. Je to oběť, a tak by se s ní také mělo jednat,“ je přesvědčená Yasmeen Hassanová, šéfka mezinárodní organizace na ochranu ženských práv Equality Now.

Právě Equality Now, spolu s dalšími iniciativami, se teď zasazuje o to, aby Núru Husejnovou omilostnili. Žádají o to hlavu Súdánu Umara Bašíra – což je ovšem člověk, který drží moc v zemi už skoro 30 let a kvůli obvinění ze zločinů proti lidskosti ho stíhá Mezinárodní trestní tribunál.

Mezinárodní kampaň ve jménu Núry Husejnové je přesto velmi aktivní. Prim hraje na internetu, kde petice za propuštění Husejnové nasbíraly desítky tisíc podpisů. O případu také ve velkém informují zahraniční média.

„V mnoha zemích by oběti jako Núra podpořili, zajistili by služby, které by jim utrpěné trauma pomohly překonat,“ zdůraznila pro Reuters Hassanová. „Kriminalizace Núry kvůli tomu, že se bránila napadení, tím spíš pak rozsudek smrti, by porušil její práva jak ve smyslu súdánské ústavy, tak mezinárodního práva.“