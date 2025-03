Nouzový chod amerických úřadů se nekoná. Senát schválil financování vlády na další rok

Senát Spojených států schválil návrh zákona, který zajišťuje federální vládě financování do 30. září, tedy do konce amerického fiskálního roku. Informovala o tom agentura Reuters. Návrh nyní musí podepsat americký prezident Donald Trump. Pokud by Senát návrh neschválil, neměla by vláda od půlnoci místního času peníze na svůj chod. Washington 23:38 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít dolar, dolary, bankovky, peníze | Foto: Leonard Pine/ImageSource | Zdroj: Profimedia

Ve stočlenném Senátu pro návrh zvedlo ruku 54 zákonodárců, 46 bylo proti. Schválení umožnili předtím demokraté, kteří sice mají v této kongresové komoře menšinu, ale v předcházejícím procedurálním hlasování podpořilo deset z nich to, aby o návrhu mohl Senát hlasovat.

Federální vláda měla doposud zajištěné financování do páteční půlnoci místního času. Pokud zákonodárci do tohoto termínu nové finanční zdroje vládě nezajistili, přešly by federální úřady do nouzového chodu.

Návrh zákona má financovat chod vlády do konce aktuálního amerického fiskálního roku, což je do 30. září. Zvýšení výdajů na obranu, péči o veterány a bezpečnost hranic bude kompenzováno škrty v některých domácích programech, napsala agentura Reuters. Podle AP jde o jeden z dosud největších legislativních testů Trumpova druhého funkčního období.