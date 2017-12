Nová dohoda o brexitu vlila labouristům krev do žil, píše britský Guardian

Páteční dohoda mezi Velkou Británii a Evropskou unií vyjasňuje budoucí status občanů žijících „na druhé straně", režim pozemní hranice s Irskem a také účet Londýna za brexit. Podle deníku Financial Times je ale optimismus výraznější na britské straně. Mezi představiteli Unie je stále dost skepse ohledně rychlé a vzájemně výhodné dohody. Londýn 19:10 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky Evropské unie před britským parlamentem | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Jako příklad uvádí deník slova hlavního vyjednávače Bruselu Michela Barniera. Britové podle něj svým dosud preferovaným plánem na odchod z jednotného unijního trhu i celní unie de facto předem redukují budoucí ekonomický vztah na standardní obchodní dohodu, která zdaleka nedává plný přístup na evropské trhy.

Britská premiérka Mayová by přitom měla podle Financial Times právě v těchto dnech zahájit ve vládě debatu o tom, jak těsné propojení s unijní ekonomikou by bylo pro Londýn žádoucí.

Levicový deník Guardian si všímá toho, že čerstvá dohoda vlila krev do žil labouristické opozici, ale také nejvyšším představitelům Irska. Jejich jasným zájmem je totiž to, aby Spojené království svůj záměr opustit jednotný trh i celní unii přehodnotilo a de facto tak přeřadilo z „tvrdého“ brexitu na „měkký“. Pozoruhodná je prý zejména reakce irského premiéra Leo Varadkara.

Ten po aktuální dohodě Bruselu s Londýnem prohlásil, že v další fázi rozhovorů nebude mít Británie bližšího přítele než je právě Irsko. Guardian to dává do kontrastu se značně napjatými irsko-britskými vztahy z posledních dnů a týdnů.

Dublin si teď může podle listu oddechnout, protože hranice se Severním Irskem zůstane neviditelná. Irům navíc stoupla i naděje, že obchod s jejich největším partnerem v objemu 50 miliard liber ročně bude nerušeně pokračovat.