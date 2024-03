Nová kniha odhalí, jak StB získávala informace ve Francii. Agenty zajímali jaderné zbraně i disidenti

Vlivní novináři, politici i policisté. Ti všichni v druhé polovině 20. století ve Francii předávali československé zpravodajské službě StB důvěrné informace. V pátek o tom ve Francii vychází kniha s názvem Na výplatní pásce Moskvy. Napsal ji francouzský investigativní novinář Vincent Jauvert, který čerpal z otevřených českých archivů. Od stálého zpravodaje Paříž 7:00 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přebal nové knihy Na výplatní pásce Moskvy | Foto: Vincent Jauvert

„Novináři-špioni přinášeli StB velmi dobré znalosti místních elit. Zpravodajští důstojníci požadovali hlavně politické informace a zprávy o slabinách některých osobností, které chtěli oslovit pro spolupráci. Novináři se stýkali s velkým množstvím lidí, takže měli přehled o jejich finančních problémech, sexuálních aktivitách i sexuální orientaci,“ popsal Českému rozhlasu Jauvert.

Francouzský investigativní novinář píše o třiceti často velmi známých Francouzích, kteří spolupracovali s československou tajnou službou. Byl mezi nimi například také dnes už zesnulý novinář Albert-Paul Lentin.

„Lentin z časopisu Nouvel-Obs měl velmi dobré informace o francouzském vojenském jaderném programu, a to v době, kdy se Francie snažila vyvíjet vodíkovou bombu. Lentin měl zprávy o potížích Francie při zavádění této bomby. Měl taky přehled o tom, kteří lidé se podíleli na výzkumu, což samozřejmě v té době bylo velmi utajované. Tím pádem to byly velmi zajímavé informace pro Sověty, kteří byli terčem tohoto jaderného odstrašování,“ vysvětlil dále Jauvert.

Lentinova spolupráce s československou tajnou službou je i dnes – desítky let poté – velkým překvapením pro jeho tehdejší kolegy a přátele.

Elysejský palác

„Byli jsme přátelé, podporovali jsme se, užili jsme si spoustu legrace. Jednu chvíli někomu plně důvěřujete, jíte s ním, smějete se a najednou se dozvíte, že pracoval pro zahraniční tajnou službu a dostával za to peníze. Podle mě to dělal pro peníze. Měl jich málo. Neměl u nás v časopisu nějaký výjimečný plat,“ uvedl k odhalení Claude Angeli, který s Lentinem pracoval v týdeníku Nouvel-Observateur.

Francouzský investigativní novinář a autor nové knihy Vincent Jauvert | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Další Francouzi předávali československé zpravodajské službě informace z okolí prezidenta Mitteranda. Byla mezi nimi i bývalá televizní hvězda Gérard Carreyrou. Ten teď autorovi nové knihy hrozí žalobou.

„Carreyrou nebyl agent, nebyl placený agenty. Přesto předával přesné informace z okolí prezidenta Francoise Mitteranda. Čechoslováci po něm taky chtěli informace o tom, kdo ve Francii pracoval na Strategické obranné iniciativě, tzv. Hvězdných válkách,“ popsal Jauvert.

Carrerou podle francouzského investigativního novináře získával informace o americkém plánu na obranu proti jaderným zbraním přímo z Elysejského paláce a z francouzského ministerstva obrany.

Pavel Tigrid a jeho Svědectví

StB měla velký zájem také o aktivity spisovatele Pavla Tigrida a jeho Svědectví, které sídlilo v centru Paříže. Českoslovenští agenti se Tigrida snažili zdiskreditovat.

„Čechoslováci nechali sepsat udavačský dopis o Pavlu Tigridovi, že to byl dvojitý agent pro CIA a pro KGB. Cílem této operace bylo, aby Francouzi o Tigridovi začali pochybovat. Na chvilku to skutečně zabralo, než zjistili, že to není pravda,“ uvedl Jauvert.

Komunistické vedení požadovalo, aby StB do této operace nasadila jednoho ze svých nejlepších agentů ve Francii – vysoko postaveného policistu, který pracoval pod přezdívkou Sámo.

„Rozvědka se bránila a říkala, že by ho to ohrozilo, že je to nejdůležitější agent, kterého ve Francii mají. Přímo v tom spise je napsané, že Pavel Tigrid a Svědectví je nejdůležitější objekt ve Francii. Z rozhodnutí ÚV KSČ je potřeba, aby Sámo byl zapojen do činnosti proti Tigridovi. Takže to, že Pavel Tigrid vydává nějaký časopis ve Francii, který financuje CIA a který se pašuje do Československa, bylo důležitější než zpravodajské a politické informace, které dodával tento špičkový agent,“ upřesnil už před časem badatel Radek Schovánek.

Podle Radka Schovánka patřila Paříž mezi největší zpravodajské rezidentury. Francouzský novinář a autor nové knihy Vincent Jauvert je přesvědčený, že Francie stále zůstává hnízdem špionů – a to i kvůli tomu, že patří mezi stále členy Rady bezpečnosti OSN, je to jaderná velmoc a evropský lídr.