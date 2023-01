ONLINE: Putin připravuje na Ukrajině ofenzivu, tvrdí agentura Bloomberg. Mohla by začít v únoru

Moskva chce podle zdrojů agentury ukázat, že její armáda může po měsících ztrát znovu získat iniciativu a vytvořit tlak na Kyjev a jeho podporovatele, aby souhlasili s příměřím, které by Rusku ponechalo kontrolu nad okupovaným územím.

Poté, co ruské jednotky přišly o více než polovinu svých počátečních zisků na Ukrajině, nemůže popřít slabiny ruské armády ani Putin, řekli agentuře její zdroje pod podmínkou anonymity.

Přetrvávající neúspěchy přiměly mnohé v Kremlu k realističtějšímu pohledu na bezprostřední ambice a k uznání, že i udržení současné frontové linie by bylo úspěchem, píše Bloomberg. Putin je však podle ní stále přesvědčen, že větší ruská armáda a ochota akceptovat ztráty umožní Rusku zvítězit i přes dosavadní neúspěchy.

Nová ofenziva může začít už v únoru nebo březnu, uvedly zdroje blízké Kremlu. Jejich sdělení potvrzují varování Ukrajiny a jejích spojenců, že se blíží další ruská ofenziva.

Naznačují zároveň, že může začít dříve, než Kyjev dostane slíbené dodávky amerických a evropských bojových tanků. Putinovo odhodlání podle Bloombergu předznamenává další eskalaci války, zatímco Kyjev chystá svůj protiútok a odmítá takové příměří, které by umožnilo Rusku okupovat jeho území.

Západní tanky nasazené na Ukrajině by mohly znamenat změnu rozložení sil ve válce, ale jen tehdy, pokud dorazí včas a pokud se Ukrajincům dostane adekvátního výcviku, píše server Politico. Rozhodnutí Německa poskytnout Ukrajině tanky Leopard přišlo mnohem později, než Kyjev doufal, a ohrozilo jeho plány zahájit během brzkého jara protiútok dříve, než Rusko přistoupí k rozsáhlé ofenzivě.

„Nerozhodnost zabíjí další naše lidi. Každý den zpoždění znamená smrt Ukrajinců. Přemýšlejte rychleji,“ naléhal na západní země poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak na twitteru několik dní předtím, než nakonec německý kabinet ve středu souhlasil s reexportem německých tanků Leopard z jiných evropských zemí.

Afterword to global indecision…

You'll help Ukraine with the necessary weapons anyway and realize that there is no other option to end the war except the defeat of

But today's indecision is killing more of our people. Every day of delay is the death of Ukrainians. Think faster