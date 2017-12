Nová rakouská vláda se vymezuje proevropsky, byla to i podmínka prezidenta, říká analytička

Rakousko má novou vládu. Čtrnáctičlenný kabinet v čele s jednatřicetiletým lidoveckým kancléřem Sebastianem Kurzem složil v pondělí před polednem přísahu do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena. Na koalici se lidovci dohodli v pátek s pravicově populistickými Svobodnými po téměř dvou měsících jednání. Ve vysílání Radiožurnálu o nové rakouské vládě mluvila Zuzana Lizcová, analytička výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor Praha/Vídeň 21:52 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakouský prezident Alexander Van der Bellen jmenoval kancléřem Sebastiana Kurze | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Mezi programové priority nové vlády patří zpřísnění imigrační politiky, snížení daňové zátěže a byrokracie nebo i posílení přímé demokracie. Co z toho podle vás zajímá voliče nejvíc?

Řekla bych, že hlavní předvolebním heslem těch dvou stran, které nyní nastupují k moci, byla změna. To znamená, že hlavě chtěly nepokračovat v té dosavadní politice velké koalice – to bylo hlavní heslo.

Pokud se zaměříme na jednotlivá témata, tak nejdůležitějším z nich byly otázky migrace a integrace, ale je nutné si uvědomit, že v Rakousku bylo přijato v poměru k počtu obyvatel velmi vysoké číslo přistěhovalců nebo uprchlíků v posledních letech.

Bylo to více než v Německu, takže s touto otázkou se nepojí jen bezpečnost, ale celá řada dalších praktických otázek – vzdělávací systém, zdravotní systém, sociální a podobně.

Ne všichni jsou z tohoto vývoje nadšeni. Proti kabinetu s účastí Svobodné strany Rakouska protestovalo v centru Vídně zhruba šest tisíc lidí. Dá se říct, že rakouská společnost je rozdělená?

V Rakousku vidíme to, co v celé řadě jiných evropských zemí, a to je ten trend, že se společnost dělí na lidi, kteří vidí ten současný vývoj provázený překotnou digitalizací, modernizací a globalizací jako něco pozitivního, kteří jsou tomu světu otevření, a na lidi, kteří se tohoto vývoje spíše obávají. Ten trend pozorujeme úplně stejně i v Rakousku.

Ve Vídni v den jmenování Kurzovy vlády demonstrovalo na 6000 lidí | Foto: Heinz-Peter Bader | Zdroj: Reuters

Jednatřicetiletý Sebastian Kurz, který dosud zastával post ministra zahraničí, ujistil, že alpská republika bude i napříště orientovaná proevropsky. Co tím podle všeho rozumí?

Bylo nutné zdůraznit, že nový kabinet bude proevropský kvůli účasti pravicově populistických Svobodných, kteří vyjadřovali k Evropské unii v minulých letech velké výhrady, dokonce si i pohrávali s určitou myšlenkou na vystoupení Rakouska z unie.

To není momentálně na pořadu dne a právě proto se nový kabinet snaží vyjadřovat se proevropsky a říkat, že bude pevnou součástí jádra evropské integrace, což byla jedna z podmínek spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena pro to, aby kabinet jmenoval.

A v jakém smyslu by měla být v Rakousku posílena přímá demokracie, koho tím vláda chce oslovit?

Tlak na přímou demokracii byl jedním z hlavní programových bodů Svobodných, kteří se snaží o posílení přímé demokracie v Rakousku už dlouhodobě. Nakonec se do vládního programu dostalo kompromisní řešení, kdy všeobecné referendum bude možné, ale pouze v případě, že se sesbírá skutečně mnoho podpisů od rakouských občanů, mluvilo se, pokud se nemýlím, až o 900 000 podpisech.

Co celkový posun Rakouska doprava může znamenat pro dvoustranný vztah - Vídeň - Praha?

To je ještě velmi obtížné předpokládat, vzhledem tomu, že se ta vláda teprve teď utvořila. Samotný vznik české vlády je velmi složitý a nevíme, jestli se u moci udrží kabinet, který u nás právě vznikl, takže na to si asi ještě budeme muset počkat.

