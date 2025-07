Nová sebevražedná taktika. Ruští vojáci se snaží prorazit ukrajinské linie na ‚železných koních‘

Ruští vojáci nově používají k útokům na Ukrajince levné čínské motocykly. Řítí se na nich ve velké rychlostí s cílem prorazit ukrajinskou obranu a napáchat v řadách nepřítele co největší spoušť. Málokdy se to však podaří. Většinu jezdců zabije dron nebo dělostřelecká palba. Jsou to v podstatě sebevražedné útoky, cituje ukrajinského kapitána Jevhena deník The Times.

